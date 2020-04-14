Масштабные онлайн-чтения в Беларуси посвятили 90-летию Владимира Короткевича

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовали самые масштабные в истории литературные чтения. Правда, из-за коронавируса их проводят онлайн.

Читают произведение Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим». Мероприятие приурочили к 90-летию со дня рождения классика белорусской литературы.

«Нас поддержали многие известные люди. Писатели, актеры, политики, общественные деятели, многие – те, кто составляют часть нации, ее гордость. Так мы будем читать произведения на протяжении двух недель каждый день», – сообщил директор Музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков.

Завершится акция 29 апреля. Трансляции можно смотреть в YouTube, а записи – в соцсетях. Все чтецы размещают отрывки произведения под хештегом «читаемклассикувместе».