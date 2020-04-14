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Масштабные онлайн-чтения в Беларуси посвятили 90-летию Владимира Короткевича
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовали самые масштабные в истории литературные чтения. Правда, из-за коронавируса их проводят онлайн.
Читают произведение Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим». Мероприятие приурочили к 90-летию со дня рождения классика белорусской литературы.
«Нас поддержали многие известные люди. Писатели, актеры, политики, общественные деятели, многие – те, кто составляют часть нации, ее гордость. Так мы будем читать произведения на протяжении двух недель каждый день», – сообщил директор Музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков.
Завершится акция 29 апреля. Трансляции можно смотреть в YouTube, а записи – в соцсетях. Все чтецы размещают отрывки произведения под хештегом «читаемклассикувместе».
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Завершится акция 29 апреля. Трансляции можно смотреть в YouTube, а записи – в соцсетях.
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