Беларусь будет участвовать в альтернативе «Евровидению»

Конкурс песни «Евровидение-2020» был отменен из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Альтернативой Европейский вещательный союз (ЕВС) предложил шоу «Евровидение: Europe Shine a Light» — в нем предполагается участие артистов, которые должны были поехать на конкурс в 2020 году. Беларусь подтвердила свое участие в проекте.





«Каждый артист будет представлен с помощью короткой открытки, которая будет включать, например такие моменты: работа в студии, выступление на сцене, гастроли, закулисные съемки, выступления на радио- или телешоу, выступления в социальных сетях, медиаплатформы, сцены из их личной жизни: дома, на улицах их родного города, выгуливая собаку, бегая в парке, дома с друзьями, родные. Организаторы отредактируют материал и добавят свой дизайн, чтобы создать 41 красивую визитку», — рассказали в Белтелерадиокомпании.





Артисты, сообщили в медиаходинге, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню.





«Принято решение, что от Беларуси участие в проекте „Евровидение: Europe Shine a Light“ примет победитель Национального отбора на „Евровидение 2020“ — группа VAL», — добавили собеседники агентства.





Шоу покажут 16 мая, начало трансляции — в 22:00.