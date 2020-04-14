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Беларусь будет участвовать в альтернативе «Евровидению»

14.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белтелерадиокомпания примет участие в телевизионном проекте Европейского Вещательного Союза (ЕВС) «Евровидение: Europe Shine a Light», сообщили Sputnik в пресс-службе медиахолдинга.

Конкурс песни «Евровидение-2020» был отменен из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Альтернативой Европейский вещательный союз (ЕВС) предложил шоу «Евровидение: Europe Shine a Light» — в нем предполагается участие артистов, которые должны были поехать на конкурс в 2020 году. Беларусь подтвердила свое участие в проекте.

«Каждый артист будет представлен с помощью короткой открытки, которая будет включать, например такие моменты: работа в студии, выступление на сцене, гастроли, закулисные съемки, выступления на радио- или телешоу, выступления в социальных сетях, медиаплатформы, сцены из их личной жизни: дома, на улицах их родного города, выгуливая собаку, бегая в парке, дома с друзьями, родные. Организаторы отредактируют материал и добавят свой дизайн, чтобы создать 41 красивую визитку», — рассказали в Белтелерадиокомпании.

Артисты, сообщили в медиаходинге, представят наиболее яркие 30-секундные фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню.

«Принято решение, что от Беларуси участие в проекте „Евровидение: Europe Shine a Light“ примет победитель Национального отбора на „Евровидение 2020“ — группа VAL», — добавили собеседники агентства.

Шоу покажут 16 мая, начало трансляции — в 22:00.
 
 
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Белтелерадиокомпания примет участие в телевизионном проекте Европейского Вещательного Союза (ЕВС) «Евровидение: Europe Shine a Light», сообщили Sputnik в пресс-службе...
 
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