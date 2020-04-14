Коронавирус может передаваться от бессимптомных носителей в 70% случаев – ученые

Источник материала: ОНТ

Передача короновируса от бессимптомных носителей может происходить в 70% случаев. К такому выводу пришли ученые из Сингапура в ходе недавнего исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

Согласно результатам исследования, у 50-70% зараженных COVID-19 нет икаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя вирус.

Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лион Ноэ Нам отметила при этом, что даже если бессимптомные носители в итоге не переболеют, у них выработается иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет.

По словам эксперта, именно передача вируса от бессимптомных носителей представляет собой один из главных вызовов в борьбе с коронавирусом. Она уточнила, что отсутствие признаков заболевания или спутанные симптомы часто вводят носителей вируса в заблуждение по поводу своего состояния, поэтому они продолжают вести жизнь в обычном режиме, не осознавая опасность распространения инфекции.

Исследователи добавили, что эти выводы подтвердило массовое тестирование людей, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае.

В Сингапуре зарегистрировано более 2,9 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 2,9 тыс., умерли девять пациентов.

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