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В Могилевской области - 151 случай коронавируса. Больше - только в столице, Минской и Витебской

14.04.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области на 14 апреля зарегистрирован 151 случай коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан. Больше случаев заражения COVID-19 — только в Минске, Витебской и Минской областях.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего в Беларуси на 14 апреля зарегистрирован 3281 человек с коронавирусной инфекцией, госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в ИВЛ.

Умерли 33 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и с рядом хронических заболеваний.

За последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения. Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Последнюю неделю количество заболевших растет на несколько сотен в сутки, и Минздрав это связывает с тем, что стали проводить больше тестов. По состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию в 17 лабораториях. Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Карта мир

 
Теги: Минск
 
 
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