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В Могилевской области - 151 случай коронавируса. Больше - только в столице, Минской и Витебской
14.04.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области на 14 апреля зарегистрирован 151 случай коронавируса, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан. Больше случаев заражения COVID-19 — только в Минске, Витебской и Минской областях.
Всего в Беларуси на 14 апреля
Умерли 33 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и с рядом хронических заболеваний.
За последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения. Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.
По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
Последнюю неделю количество заболевших растет на несколько сотен в сутки, и Минздрав это связывает с тем, что стали проводить больше тестов. По состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию в 17 лабораториях. Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ
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Меньше всего заболевших COVID-19 - в Гродненской области.
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