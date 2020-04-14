Беларусь и Китай обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Пекине.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков в формате видеоконференции провел переговоры с заместителем директора протокольного департамента МИД КНР Ли Аньжун, — рассказали в дипмиссии. — На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отдельное внимание уделили взаимодействию двух стран в борьбе с COVID-19».

Ли Аньжун высоко оценила развитие Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», назвав этот проект образцовым. Она поблагодарила белорусское посольство за присоединение к траурной акции КНР 4 апреля.

Касательно взаимодействия Беларуси и Китая в преодолении COVID-19 Ли Аньжун подчеркнула: «Через испытания вирусом белорусско-китайские отношения выйдут на совершенно новый уровень».

В свою очередь Николай Снопков поблагодарил Ли Аньжун за высокую оценку сотрудничества Беларуси и Китая. Он отметил, что готовность китайской стороны предоставить Беларуси безвозмездную помощь для борьбы с коронавирусом является еще одним свидетельством «железного братства» между двумя странами.