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ПРООН предоставит Беларуси 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
14.04.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ПРООН окажет финансовую помощь Беларуси и выделит стране 250 тысяч долларов для преодоления кризиса из-за эпидемии коронавируса.
В частности, финансовые средства пойдут на оказание поддержки национальной системе здравоохранения, помощи наиболее уязвимым группам населения, для анализа последствий и пилотирования краткосрочных и долгосрочных решений, направленных на преодоление негативного влияния коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси.
Пакет конкретных мер помощи правительству и гражданам Беларуси включает:
- помощь в оперативной закупке качественного оборудования, средств медицинской защиты и медикаментов с целью усиления возможностей национальной системы здравоохранения по реагированию на вызовы СOVID-19;
- совместную работу с частным сектором, национальными и местными партнерами по поддержке и развитию волонтерского движения, которое необходимо сегодня для помощи уязвимым группам населения, включая людей пожилого возраста и людей с инвалидностью.
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ПРООН окажет финансовую помощь Беларуси и выделит стране 250 тысяч долларов для преодоления кризиса из-за эпидемии коронавируса.
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