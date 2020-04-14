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ПРООН предоставит Беларуси 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

14.04.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ПРООН окажет финансовую помощь Беларуси и выделит стране 250 тысяч долларов для преодоления кризиса из-за эпидемии коронавируса.

В частности, финансовые средства пойдут на оказание поддержки национальной системе здравоохранения, помощи наиболее уязвимым группам населения, для анализа последствий и пилотирования краткосрочных и долгосрочных решений, направленных на преодоление негативного влияния коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси.

Пакет конкретных мер помощи правительству и гражданам Беларуси включает:

 - помощь в оперативной закупке качественного оборудования, средств медицинской защиты и медикаментов с целью усиления возможностей национальной системы здравоохранения по реагированию на вызовы СOVID-19;

 - совместную работу с частным сектором, национальными и местными партнерами по поддержке и развитию волонтерского движения, которое необходимо сегодня для помощи уязвимым группам населения, включая людей пожилого возраста и людей с инвалидностью.

 
 
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ПРООН окажет финансовую помощь Беларуси и выделит стране 250 тысяч долларов для преодоления кризиса из-за эпидемии коронавируса.
 
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