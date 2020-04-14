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Досрочно: Могилевский областной театр драмы объявил о завершении сезона
14.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Первый из белорусских театров завершил сезон в связи с коронавирусом
Объявление Могилевского театра драмы в соцсетях / facebook.com/MogilevDramaTheater
Могилевский областной театр драмы объявил о завершении сезона в связи с распространением коронавируса. Соответствующее объявление появилось в театральном аккаунте в Фейсбуке.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (угрозой распространения коронавируса) и резким снижением посещаемости спектаклей руководство Могилевского областного драматического театра приняло решение об отмене всех ближайших спектаклей и досрочном завершении текущего театрального сезона с уходом коллектива в трудовой отпуск", — говорится в сообщении.
Театр отменил все спектакли на апрель, в том числе гастрольные: в конце месяца в Могилеве должны были пройти два спектакля минских театров.
Могилевский театр драмы обещает давать на сайте и в соцсетях ссылки на онлайн-трансляции спектаклей из видеоархива театра.
Таким образом, могилевчане стали первым театром в Беларуси, который отменил показы в связи с эпидемией коронавируса.
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Первый из белорусских театров завершил сезон в связи с коронавирусом
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