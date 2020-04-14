ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Детей в тяжелом состоянии среди госпитализированных с COVID-19 в Минске нет — главный педиатр

15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Детей в тяжелом состоянии среди госпитализированных с COVID-19 в Минске нет — главный педиатр

В городской детской инфекционной больнице Минска на лечении находится около 100 пациентов из числа зараженных коронавирусом и контактов первого и второго уровней. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный педиатр отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Екатерина Янущик.

«Контакты первого и второго уровней с признаками заболевания, а также с подтвержденным COVID-19 госпитализируются в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница». Сегодня там находится более 100 пациентов, из них около 70 имеют подтвержденный анализ на коронавирус. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Как правило, заболевание COVID-19 у детей протекает в легкой, неосложненной форме», — рассказала Екатерина Янущик.

«С признаками ОРВИ в больнице находятся дети, имеющие контакт первого уровня. Среди имевших контакт второго уровня есть и те, кто не имеет клинических проявлений вирусной инфекции, но у родителей нет возможности их изолировать», — добавила главный специалист.

После выписки из стационара дети находятся на самоизоляции в домашних условиях. При этом родители подписывают письменное обязательство, что дети будут соблюдать условия самоизоляции до 14 дней. Эти дети, а также пациенты, которые не были госпитализированы в стационар, наблюдаются участковой службой амбулаторно-поликлинических учреждений. В них созданы контактные группы, отвечающие за забор биологического материала для проведения теста на COVID-19 и наблюдение за пациентами на дому.

Главный специалист отметила, что многие родители в этих условиях откладывают плановую вакцинацию, хотя сама вакцинация не отменялась — для этого нет противопоказаний. «Даже в обычных условиях, когда нет эпидемий, прививки делаются абсолютно здоровым детям, тем, которые не находятся в контакте с инфекционными больными. Вакцинация — это внедрение в иммунитет, она должна проводиться на фоне полного благополучия», — пояснила Екатерина Янущик.

Что касается прививок новорожденным в роддомах, то здесь все осталось без изменений. Здоровых малышей прививают от двух заболеваний — гепатита Б и туберкулеза. Если новорожденный имеет какие-то признаки инфекционного процесса, то прививка переносится на более поздний период. То есть действует стандартный принцип. Прочие плановые прививки детям до года (АКДС — против дифтерии, столбняка, коклюша, также против кори, паротита и краснухи) выполняются по Национальному календарю на фоне полного благополучия и при отсутствии контактов и вероятных контактов с инфекционными больными.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городской детской инфекционной больнице Минска на лечении находится около 100 пациентов из числа зараженных коронавирусом и контактов первого и второго...
 
Новости дня
Новости
 
Коллектив Белгосфилармонии на две недели уходит в отпуск. У одного из артистов нашли коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика