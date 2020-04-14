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Лукашенко: Нужно сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС на период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, передает
Транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС, несмотря на пандемию, осуществляется, подчеркнул глава государства.
«На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, и притом очень жестко», – сказал Лукашенко.
По его словам, определены три коридора, по которым передвигаются данные большегрузы, транспортирующие товары через Беларусь в страны Евразийского союза.
В данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности, считает президент Беларуси.
«Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее», – указал Лукашенко.
Белорусский лидер считает, что ЕАЭС нуждается в более гибких инструментах финансовой поддержки, так как из-за коронавируса высок риск разрушения экономик государств – членов организации.
По его словам, необходимо как можно скорее адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные задачи экономики в условиях пандемии.
В сложившихся обстоятельствах крайне высокий риск разрушения основы любой экономики – промышленности и кооперационных связей, которые страны «евразийской пятерки» нарабатывали в течение шести лет.
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Об этом он сообщил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
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