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Лукашенко: Нужно сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС на период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, передает БЕЛТА.

Транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС, несмотря на пандемию, осуществляется, подчеркнул глава государства.

«На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, и притом очень жестко», – сказал Лукашенко.

По его словам, определены три коридора, по которым передвигаются данные большегрузы, транспортирующие товары через Беларусь в страны Евразийского союза.

В данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности, считает президент Беларуси.

«Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее», – указал Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что ЕАЭС нуждается в более гибких инструментах финансовой поддержки, так как из-за коронавируса высок риск разрушения экономик государств – членов организации.

«Нельзя оставлять без внимания и меры общесистемного макроэкономического характера. При этом нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности», – сказал Лукашенко.

По его словам, необходимо как можно скорее адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные задачи экономики в условиях пандемии.

В сложившихся обстоятельствах крайне высокий риск разрушения основы любой экономики – промышленности и кооперационных связей, которые страны «евразийской пятерки» нарабатывали в течение шести лет.



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Об этом он сообщил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
 
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