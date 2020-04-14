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Министр Ковальчук: «Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата»

14.04.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился мнением, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол – вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.

Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет», – сказал Ковальчук.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 14 апреля – более 1,92 миллионов случаев. Более 461 тысячи пациентов выздоровели, летальных исходов – более 120 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 3281 случай заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели и 33 умерли.

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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился мнением, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.
 
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