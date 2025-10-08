Как бизнесу избежать штрафов за неправильную организацию охраны труда

Источник материала: ProBusiness



Охрана труда — неотъемлемая часть любого бизнеса вне зависимости от ниши или формата работы сотрудников. Однако многие предприниматели до сих пор считают ее лишней тратой времени и денег, не осознавая, что это инвестиция в безопасность сотрудников и стабильность компании. В интервью «Про бизнес» эксперт по охране труда и владелец ауторсинговой компании «BBS.by» Алена Яковчук раскрывает, как белорусскому бизнесу правильно организовать процессы в области охраны труда, чтобы избежать штрафов и уложиться в доступные бюджеты.

Риску нарушения действующего законодательства больше остальных подвержены объекты, где в трудовом коллективе работают родственники или друзья

— Если говорить простыми словами, охрана труда — это, в первую очередь, безопасность сотрудника на рабочем месте. Это основа, а все остальное уже второстепенно. За безопасность отвечают руководители организаций, и это актуально для всех вне зависимости от формата работы: дистанционка, неполная ставка, совмещение, завод, офис или склад. Охрана труда прописана в трудовых договорах: там указано, что обязан выполнить наниматель и что обязан соблюдать сотрудник. Для собственника, который только начинает строить бизнес, первые шаги по организации охраны труда простые. Первое — назначенный директор обязан сдать экзамен по охране труда в течение месяца. Это делается бесплатно в вышестоящей организации: если в Минске, то в Министерстве труда и социальной защиты, если в областном или районном городе — то в исполкоме по месту регистрации компании. Второе — иметь журнал регистрации инструктажа по охране труда. Его покупают и ведут, как только принимается первый сотрудник. Система усложняется, когда штат превышает 15 человек. Тогда добавляется второй документ — журнал вводного инструктажа по охране труда. Обычно директор не хочет заниматься разработкой такой документации и процесс делегируется специалисту по кадрам, бухгалтеру. Но во многих организациях профильного сотрудника нет и проще разово обратиться за разработкой документов. Такой пакет стоит дешево, от 500 BYN, и хватит на 4 года. Для микроорганизаций с офисной работой также необходимы дополнительные документы: инструкции по охране труда при работе с офисным оборудованием, по оказанию первой помощи пострадавшим, общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности — они общеизвестные, без особенностей. В общем доступе на сайтах исполкомов часто пишут, какие документы нужны. Но загвоздка в том, что ни в одном законе или постановлении нет четкого перечня. Если бы существовал чек-лист, было бы проще: идти по списку, разрабатывать приказы, находить типовые документы. А так списка нет и приходится импровизировать.



Осведомленность предпринимателей в сфере охраны труда значительно выросла. В 2019—2020 гг. 90% обращались за помощью в последний момент, когда приходило письмо от проверяющих, приезжала мобильная группа или выписывалось предписание на устранение нарушений. Тогда задача сводилась к срочному решению проблем, чтобы минимизировать последствия для руководителя, но это не всегда удавалось из-за уже зафиксированных нарушений. К 2024−2025 гг. ситуация изменилась: 80% предпринимателей действуют заранее, оценивая риски перед проверками. Источники информации — проверки у конкурентов, публикации в соцсетях или опыт работы в других организациях, где охрана труда уже была организована. Часто инициатива исходит от специалиста по кадрам, начальника производства, мастера или бухгалтера, которые понимают важность охраны труда, так как их работа во взаимосвязи с безопасностью, учетом и финансовыми процессами. Сейчас предприниматели готовы платить за такие услуги, осознавая их ценность. Раньше единственным вариантом было нанимать инженера в штат, что дорого и сложно, особенно если нужен специалист под конкретную специфику с полной занятостью. Теперь популярны разовая разработка документов или аутсорсинг. Я считаю, что инженер по охране труда необходим в штате, если у вас производство и штат сотрудников от 150 человек, либо строительная сфера (при штате от 100 человек). До этих порогов аутсорсинг эффективен и стоит дешевле.



Чаще всего за услугами в области охраны труда обращаются компании из розничной и оптовой торговли, автосервисов, грузо- и пассажироперевозок. В торговле сложности возникают из-за магазинов в разных регионах, что требует единого контроля, и высокой текучки кадров — заведующие меняются каждые 4−9 месяцев, что вынуждает заново проводить обучение. По моему опыту, риску нарушения действующего законодательства больше остальных подвержены объекты, где в трудовом коллективе работают родственники или друзья. Там часто игнорируются нарушения безопасности, например, отсутствие спецодежды или отказ от прохождения алкотестера. Сторонний специалист на аутсорсинге решает эту проблему, так как действует беспристрастно, что помогает поддерживать дисциплину. Также охрана труда помогает в кадровом учете: проверяя должностные инструкции, выявляются пробелы, включая раздел по охране труда.

Иногда некоторые руководители пытаются утаить инцидент, подкупив сотрудника или угрожая увольнением. Это опасно для бизнеса: у несчастных случаев нет срока давности

Самые частые наказания в области охраны труда — штрафы за несдачу руководителем экзамена по охране труда. Миф о том, что первые годы компанию не проверяют, не относится к этой сфере: проверки могут начаться в первый месяц, так как фокус на безопасности сотрудников, их официальном оформлении, спецодежде и медицинских осмотрах. Штрафы также выписывают после расследований несчастных случаев. Чаще всего они вызваны самовольством сотрудников, которые игнорируют правила, чтобы сэкономить время или из-за чрезмерной уверенности в своих действиях. Если наниматель все предусмотрел, ответственность ложится на сотрудника, иначе — на руководителя или организацию, вплоть до уголовной ответственности за тяжелые последствия. Иногда некоторые руководители пытаются утаить инцидент, подкупив сотрудника или угрожая увольнением. Это очень опасно для бизнеса: у несчастных случаев нет срока давности, и сотрудник может позже обратиться в профильные органы в любое время, что усугубит ситуацию. Дешевле и безопаснее — провести расследование, нежели скрыть. Ответственность несет директор, даже если есть инженер по охране труда или начальник цеха.



В ходе проверок на предприятиях также нередко выявляются нарушения, которые могут казаться незначительными, но существенно влияют на безопасность. Например, на строительных объектах встречаются случаи, когда страховочные пояса оказываются длиннее высоты, на которой работают сотрудники. Это делает их абсолютно бесполезными: при падении с высоты, скажем, 5 метров, пояс длиной 8 метров лишь создаст иллюзию защиты. Такие ошибки часто возникают из-за невнимательности при закупке средств защиты или слишком формального подхода к решению задач.



Для борьбы с нарушениями я применяю системный подход, основанный на принципе постепенного усиления мер: первое нарушение влечет устное или письменное предупреждение, чтобы сотрудник осознал ошибку. Второе нарушение наказывается штрафом или депремированием. Третье нарушение, если оно критическое и угрожает безопасности, приводит к увольнению. Такой подход позволяет внедрять культуру безопасности, особенно в организациях, где сотрудники изначально не понимают важности соблюдения требований охраны труда. Для формирования привычки эффективнее всего работают денежные меры. Нарушителей штрафуют или лишают премии. Когда в коллективе вы, единственный, не получаете премию из-за своей безответственности, урок усваивается быстрее, чем через любые разговоры. Также в организациях с достаточными ресурсами вводят ежемесячную премию, например, 100 BYN, за соблюдение всех требований безопасности: ношение спецодежды, касок, перчаток, корректное заполнение журналов. Внутренние аудиты без предупреждения помогают контролировать выполнение. После закрепления индивидуальной дисциплины можно вводить коллективное премирование или депремирование по отделам, например, для склада, офиса или производственных лабораторий.

Многие собственники ошибочно считают охрану труда дорогой. А на деле затраты для производства с 20 сотрудниками составляют всего 1200−1500 BYN в месяц, включая аптечки, медосмотры, спецодежду, план эвакуации и огнетушители

Основная проблема производственных компаний — поиск инженера по охране труда, соответствующего специфике работы. Например, инженер с опытом работы на складе может не знать нюансов пищевого производства, где больше санитарных требований. Типичные точки роста безопасности на производстве — отсутствие идей для улучшения процессов. Например, компании не знают, как снизить шум или вибрацию на рабочих местах с вредными условиями, какие технические средства применить или как скорректировать графики работы. Также часто упускают мелкие детали, повышающие безопасность, например, маркировку первой ступеньки лестницы желтой полосой, как в метро, чтобы сотрудник интуитивно тормозил, или установку дополнительных защитных элементов на оборудовании. Кстати, многие собственники ошибочно считают охрану труда дорогой. А на деле затраты для производства с 20 сотрудниками составляют всего 1200−1500 BYN в месяц, включая аптечки, медосмотры, спецодежду, план эвакуации и огнетушители. Спецодежду можно закупить дешевле, выбрав стандартные цвета, синий или зеленый, вместо дорогих, например, красного. В Беларуси рынок спецодежды развит, поставщики предлагают скидки при оптовых заказах, а доставка доступна из любого региона. А в случае, если ресурсы совсем ограничены, можно рассмотреть варианты с арендой одежды или легальным продлением сроков использования в рамках закона.



Отдельные сферы бизнеса в Беларуси более строго урегулированы, чем обычно. Это касается образовательных учреждений — школы, центры изучения языков, подготовка к поступлению в ВУЗы. Санитарные требования обязательны: подходящее по требованиям безопасности помещение, наличие естественного и искусственного освещения, столы, стулья с механизмом подъема по возрастам для детей, санузлы отдельно для мальчиков, девочек, взрослых, постоянная уборка. По пожарной безопасности: образовательный процесс — это чаще всего группы, массовое обучение, так что электробезопасность важна. Необходимы первичные средства пожаротушения, план эвакуации, персонал должен быть обучен выводить обучающихся, преимуществом будет наличие нескольких выходов. Все проверяется не только визуально, но протоколами измерений, договорами. Каждая школа или центр должна получить санитарно-гигиеническое заключение на образовательную деятельность и на условия труда сотрудников. Контролирующие органы реально выезжают на объекты, проверяют: собственнику не получится показать документы на третий этаж, а на деле проводить обучение в подвале. Вопросы по охране труда в этой нише стали особенно актуальными на фоне новостей о введении обязательных лицензий на ведение образовательной деятельности. Если собственник хочет продолжать вести бизнес в сфере образования, ему придется привести все процессы по охране труда в соответствие с требованиями закона.

Законодательство по охране труда обновляется, но изменения не кардинальные. Трудовой кодекс и постановления корректируются ежегодно, а закон об охране труда приводят к современным реалиям. В Беларуси понимание важности охраны труда растет, но иногда нужно разъяснять, почему это нужно. Белорусское законодательство строже, с четкими рамками, без допущений, в отличие от других стран, где нормы могут быть менее жесткими. На мой взгляд, строгие нормы способствуют формированию культуры безопасности, но требуют от наших предпринимателей большего внимания к деталям и своевременного выполнения обязательств, что идет всем участникам процесса идет только на пользу.