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Минздрав России представил новые данные о расстоянии, на котором передаётся коронавирус
14.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, это подтверждается новым исследованием Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).
Вирус также может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней.
Брико подчеркнул, что, таким образом, передача может происходить не только воздушно-капельным, но и контактным путем.
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Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире...
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