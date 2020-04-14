Минздрав России представил новые данные о расстоянии, на котором передаётся коронавирус

Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала "Россия 24".





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По его словам, это подтверждается новым исследованием Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

Вирус также может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней.

Брико подчеркнул, что, таким образом, передача может происходить не только воздушно-капельным, но и контактным путем.