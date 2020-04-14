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Сколько придётся заплатить нарушителям? Милиция проверяет, как белорусы соблюдают самоизоляцию
14.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители продолжают контролировать соблюдение режима самоизоляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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Так, в Заводском районе работают три мобильные милицейские группы. Ежедневно каждая посещает около 200 таких адресов. Причем в разное время, с 10:00 до 22:00. Главное для правоохранителей не только убедиться в присутствии человека на месте, но и поинтересоваться самочувствием проживающих. Не забывают также и о собственной безопасности.
Виталий Третьяк, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Заводского РУВД:
Тем, кому предписана самоизоляция, покидать квартиру можно в случае крайней необходимости: чтобы выйти в ближайший магазин, аптеку или вынести мусор. Напомним, максимальный штраф за нарушение режима – до 1 350 рублей. И, похоже, меры сработали. Если неделю назад примерно 15 % минчан, которым необходима самоизоляция, игнорировали требования, то сегодня в столице таких фактов не зарегистрировано. Но мониторинг правоохранители продолжат.
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают контролировать соблюдение режима самоизоляции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Речь идёт о...
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