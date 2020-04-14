Министр Ковальчук: «Все наши спортсмены вернулись в Беларусь и прошли карантин. 1008 человек находились за рубежом»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сообщил, что все спортсмены, находящиеся за рубежом, вернулись в страну.

– Из-за коронавируса перенесли соревнования. А ведь известно, что зарплата белорусского спортсмена зависит от результатов.

– В этой ситуации спортсменам не стоит переживать. Это форс-мажор. Совместно с правительством решим этот вопрос. Будем на стороне спортсменов. Они не останутся в накладе.

Все наши спортсмены вернулись в Беларусь. 1008 человек находились за рубежом. Нам удалось за короткий период всех вернуть. Все прошил карантин, прошли успешно.

Многие приятно удивлены преобразившимися «Стайками» и «Раубичами». За эти два года значительно улучшили инфраструктуру объектов. Возможности на наших базах теперь не уступают зарубежным, – сказал Ковальчук .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 14 апреля – более 1,92 миллионов случаев. Более 461 тысячи пациентов выздоровели, летальных исходов – более 120 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 3281 случай заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели и 33 умерли.

Ребенком бегал по снегу, в США ночевал в машине (не было денег), не любит оружие. 35 фактов о Максе Мирном, которые вы можете не знать