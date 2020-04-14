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Министр Ковальчук: «Все наши спортсмены вернулись в Беларусь и прошли карантин. 1008 человек находились за рубежом»

14.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сообщил, что все спортсмены, находящиеся за рубежом, вернулись в страну.

– Из-за коронавируса перенесли соревнования. А ведь известно, что зарплата белорусского спортсмена зависит от результатов.

– В этой ситуации спортсменам не стоит переживать. Это форс-мажор. Совместно с правительством решим этот вопрос. Будем на стороне спортсменов. Они не останутся в накладе.

Все наши спортсмены вернулись в Беларусь. 1008 человек находились за рубежом. Нам удалось за короткий период всех вернуть. Все прошил карантин, прошли успешно.

Многие приятно удивлены преобразившимися «Стайками» и «Раубичами». За эти два года значительно улучшили инфраструктуру объектов. Возможности на наших базах теперь не уступают зарубежным, – сказал Ковальчук.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 14 апреля – более 1,92 миллионов случаев. Более 461 тысячи пациентов выздоровели, летальных исходов – более 120 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 3281 случай заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели и 33 умерли.

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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сообщил, что все спортсмены, находящиеся за рубежом, вернулись в страну.
 
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