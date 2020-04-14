Правительство в течение месяца представит пакет льгот для туротрасли на фоне коронавируса

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В течение месяца правительство представит льготы для туристической отрасли, которая наиболее пострадала от распространения коронавируса . Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает БЕЛТА.





"Сейчас изучаем опыт других стран, тех же России, Франции, Германии, Испании, Италии, потому что страны, которые были более подвержены коронавирусу , уже на государственном уровне принимают какие-то решения, - сказал Сергей Ковальчук. - Мы тоже будем предлагать пакет мер. Нужны налоговые, кредитные, арендные льготы. Мы на этапе проработки этого вопроса. В ближайшее время, думаю, решения будут приняты".

На прошлой неделе белоруской стороне удалось вернуть на родину всех туристов-соотечественников, которые отправлялись в другие страны через турфирмы и застряли там из-за закрытия границ. По тем гражданам, которые уехали за рубеж самостоятельно, решение примут в ближайшее время.