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Правительство в течение месяца представит пакет льгот для туротрасли на фоне коронавируса
14.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В течение месяца
"Сейчас изучаем опыт других стран, тех же России, Франции, Германии, Испании, Италии, потому что страны, которые были более подвержены
На прошлой неделе белоруской стороне удалось вернуть на родину всех туристов-соотечественников, которые отправлялись в другие страны через турфирмы и застряли там из-за закрытия границ. По тем гражданам, которые уехали за рубеж самостоятельно, решение примут в ближайшее время.
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В течение месяца правительство представит льготы для туристической отрасли, которая наиболее пострадала от распространения коронавируса. Об этом в интервью...
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