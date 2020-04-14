В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах

Источник материала: Tut.by

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой во многих странах мира действует запрет на массовые мероприятия, в Польше во вторник, 14 апреля, многие женщины, используя различные формы индивидуального протеста, выступили с критикой против ужесточения действующего закона об абортах.



Фото: Reuters

Так, в Варшаве автомобилистки блокировали перекресток с круговым движением в центре города. В других городах страны женщины, соблюдая предписанную дистанцию, выстроились в очередь перед входом в супермаркет, держа в руках плакаты, сообщает агентство dpa.

Ожидается, что польский парламент в среду, 15 апреля, рассмотрит в первом чтении проект изменений в действующий в стране закон об абортах, который в случае их принятия станет еще строже. В настоящее время женщинам в Польше разрешается искусственно прерывать беременность в случае, когда она ставит под угрозу жизнь или здоровье матери или является последствием изнасилования, а также в случае, когда ребенок имеет серьезные пороки развития. В соответствии с новым законопроектом последнее обстоятельство больше не будет являться предпосылкой для законного аборта.

Пороки развития ребенка как самая частая причина абортов в Польше

По статистике польского Минздрава, именно отклонения в развитии плода являются наиболее частой причиной для прерывания беременности в стране. Так, из 1100 абортов, проведенных в польских клиниках в 2018 году, только 50 имели другие причины. В такой ситуации представители организации «Союз за права женщин и планирование семьи Federa» раскритиковали готовящиеся поправки в закон об абортах, назвав его «по сути, тотальным запретом на аборты».

Со своей стороны комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что Польше следует лучше разрешить прерывание беременности на ранней стадии, вместо того чтобы толкать женщин на нелегальные аборты.

Rather than to try to make abortion illegal and to push it further underground, #Poland Poland should make abortion legal on a woman’s request in early pregnancy, and thereafter throughout pregnancy to protect women’s health and lives and ensure freedom from ill-treatment. https://t.co/UdOnTejKQS — Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) April 14, 2020

Международная правозащитная организация Amnesty International также призвала к участию в протестах против нового закона. «Попытка провести через парламент эти безумно ретроградные законы в любое время были бы позорными, но проталкивать их под прикрытием кризиса, вызванного COVID-19, — это просто бессовестно», — заявила руководитель отделения Amnesty International в Польше Драгинья Надаждин, подразумевая не только поправки в закон об абортах, но и планируемые нововведения в области сексуального воспитания школьников, предполагающие приравнивание гомосексуализма к педофилии, которые также будут обсуждаться в польском парламенте 15 апреля.

Сторонники запрета абортов выступают за право детей-инвалидов на жизнь

Подготовку поправок в польское законодательство в отношении абортов инициировал фонд «Жизнь и семья» . Как говорится на сайте фонда, гражданский проект «Остановить аборт», в рамках которого были разработаны соответствующие поправки, «устраняет евгеническую предпосылку, которая на практике означает отмену отбора и разрешения на убийство детей, у которых подозревают наличие болезни или инвалидности».

Попытка ужесточить польское законодательство об абортах уже предпринималась в 2016 году, однако соответствующие поправки тогда не были одобрены из-за широких общественных протестов .



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