В Польше женщины протестуют против ужесточения закона об абортах

Источник материала: Tut.by

Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой во многих странах мира действует запрет на массовые мероприятия, в Польше во вторник, 14 апреля, многие женщины, используя различные формы индивидуального протеста, выступили с критикой против ужесточения действующего закона об абортах.

Так, в Варшаве автомобилистки блокировали перекресток с круговым движением в центре города. В других городах страны женщины, соблюдая предписанную дистанцию, выстроились в очередь перед входом в супермаркет, держа в руках плакаты, сообщает агентство dpa.

Ожидается, что польский парламент в среду, 15 апреля, рассмотрит в первом чтении проект изменений в действующий в стране закон об абортах, который в случае их принятия станет еще строже. В настоящее время женщинам в Польше разрешается искусственно прерывать беременность в случае, когда она ставит под угрозу жизнь или здоровье матери или является последствием изнасилования, а также в случае, когда ребенок имеет серьезные пороки развития. В соответствии с новым законопроектом последнее обстоятельство больше не будет являться предпосылкой для законного аборта.

По статистике польского Минздрава, именно отклонения в развитии плода являются наиболее частой причиной для прерывания беременности в стране. Так, из 1100 абортов, проведенных в польских клиниках в 2018 году, только 50 имели другие причины. В такой ситуации представители организации «Союз за права женщин и планирование семьи Federa» раскритиковали готовящиеся поправки в закон об абортах, назвав его «по сути, тотальным запретом на аборты».

Со своей стороны комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что Польше следует лучше разрешить прерывание беременности на ранней стадии, вместо того чтобы толкать женщин на нелегальные аборты.