Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 15 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 15 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила почти два миллиона человек (отметка в миллион была преодолена примерно две недели назад – 2 апреля), погибших – 125,2 тысячи, а излечились – более 470 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

Штаты: 599 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 172,5 тысячи;

Италия: 162,5 тысячи;

Франция: 144,4 тысячи.

Германия: 131,4 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

Штаты: 20,6 тысячи летальных исходов;

Италия: 21 тысяча;

Испания: 18,1 тысяча;

Франция: 15,7 тысячи;

Британия: 12,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

У ВОЗ пока грустные вести: там констатировали , что пик пандемии еще впереди. А, говорят, вакцина от уханьского вируса будет готова не ранее, чем через год (до этого болезнь не изсчезнет и будет обречена возвращаться вспышками). ВОЗ отметила, что в Европе наблюдается неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции больных больше и больше. Что до Китая, то в нем до сих пор выявляют завозные случаи коронавируса – в основном, из России.

, что пик пандемии еще впереди. А, говорят, вакцина от уханьского вируса будет готова не ранее, чем через год (до этого болезнь не изсчезнет и будет обречена возвращаться вспышками). ВОЗ отметила, что в Европе наблюдается неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции больных больше и больше. Что до Китая, то в нем до сих пор выявляют завозные случаи коронавируса – в основном, из России. СМИ: впервые инфекция передалась от покойного к живому человеку. Речь о судмедэксперте из Таиланда, который, вероятно, заразился при вскрытии тела одной из жертв COVID-19. Судмедэксперт скончался.

от покойного к живому человеку. Речь о судмедэксперте из Таиланда, который, вероятно, заразился при вскрытии тела одной из жертв COVID-19. Судмедэксперт скончался. Эпидемия сильнее всего ударила по Нью-Йорку: там людей с подтвержденным диагнозом больше, чем во многих странах мира, – свыше 106 тысяч (погибших 7,3 тысячи). При этом губернатор Нью-Йорка объявил о том, что пиковый порог смертности позади.

Китай ввел цензуру на исследования о происхождении коронавируса. Теперь публикации нужно согласовывать с научно-техническим отделом министерства образования, а также структурой при Госсовете Китая. Только после этого исследования разрешают посылать в научные журналы.

цензуру на исследования о происхождении коронавируса. Теперь публикации нужно согласовывать с научно-техническим отделом министерства образования, а также структурой при Госсовете Китая. Только после этого исследования разрешают посылать в научные журналы. Франция продлит карантин до 10 мая. Власти побаиваются второй волны из-за быстрого снятия ограничений, поэтому отмену карантина исполнят постепенно и только после снижения уровня распространения болезни.

В Испании правительство позволило возобновить жизнь предприятий промышленности и строительства. При этом, маски сохраняют статус необходимых атрибутов на предприятиях, где работники находятся на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуется дезинфицировать предметы, такие как очки и мобильные телефоны, а в общественном транспорте страны планируется выдать десять миллионов масок. В Чехии же карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

Обстановка в Беларуси

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 3281 человек. 2444 человек на стационаре, жизнь 57 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 33 человека, а сколько полностью выздоровели – почему-то не уточняется.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 3281 человек. 2444 человек на стационаре, жизнь 57 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 33 человека, а сколько полностью выздоровели – почему-то не уточняется. Из официального заявления Минздрава во время вчерашнего стрима известно , что среди болеющих в Беларуси – 80 детей и десять беременных женщин. Также в ведомстве предупреждают, что в течение следующих двух-трех недель в стране будут фиксировать до 400 новых случаев вируса в сутки.

, что среди болеющих в Беларуси – 80 детей и десять беременных женщин. Также в ведомстве предупреждают, что в течение следующих двух-трех недель в стране будут фиксировать до 400 новых случаев вируса в сутки. Рейсы через Минский национальный аэропорт резко сократились – почти на 80%. После 15 марта многие авиакомпании бросились массово отменять запланированные полеты. Сейчас на работу в аэропорт ходит минимум сотрудников, до конца апреля в аэропорту даже объявили простой.

– почти на 80%. После 15 марта многие авиакомпании бросились массово отменять запланированные полеты. Сейчас на работу в аэропорт ходит минимум сотрудников, до конца апреля в аэропорту даже объявили простой. Международный валютный фонд поделился прогнозом касаемо экономики Беларуси – точнее тем, вот что ее экономику превратит коронавирус. По оценкам экспертов, уже в этом году ВВП Беларуси утратит 6%, а безработица поднимется на 2,3%.

прогнозом касаемо экономики Беларуси – точнее тем, вот что ее экономику превратит коронавирус. По оценкам экспертов, уже в этом году ВВП Беларуси утратит 6%, а безработица поднимется на 2,3%. Митрополит Павел, глава БПЦ, попросил православных верующих отказаться от походов в храмы в период пасхальных богослужений – все ведь можно будет увидеть как по телевизору, так и в интернете. При этом двери храмов останутся открытыми, иначе нельзя, считает священник.

православных верующих отказаться от походов в храмы в период пасхальных богослужений – все ведь можно будет увидеть как по телевизору, так и в интернете. При этом двери храмов останутся открытыми, иначе нельзя, считает священник. Некогда популярный у местных жителей гродненский ночной клуб «Галактика» уже совсем другой : там на танцполе 200 человек шьют защитные маски. У помещения просто сменился арендатор – сразу после того, как на фоне эпидемии клуб закрылся на неопределенный срок. Нынешний съемщик – фирма «МедЛен» – привел сюда своих сотрудников и усадил отшивать СИЗ.

: там на танцполе 200 человек шьют защитные маски. У помещения просто сменился арендатор – сразу после того, как на фоне эпидемии клуб закрылся на неопределенный срок. Нынешний съемщик – фирма «МедЛен» – привел сюда своих сотрудников и усадил отшивать СИЗ. В новости, которую вы читаете, мало приятных историй, но некоторые все же находятся. На борьбу с COVID-19 поднялось искусство: беларуские художники запустят благотворительный онлайн-аукцион «Дзякуй!» Все вырученные с него деньги направят на помощь медикам, которые прямо в эту минуту на передовой в борьбе с развитием коронавируса, – средства также потратят на главные нужды пациентов.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.