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Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире к 15 апреля

15.04.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 15 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила почти два миллиона человек (отметка в миллион была преодолена примерно две недели назад – 2 апреля), погибших – 125,2 тысячи, а излечились – более 470 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • Штаты: 599 тысяч эпизодов инфекции;
  • Испания: 172,5 тысячи;
  • Италия: 162,5 тысячи;
  • Франция: 144,4 тысячи.
  • Германия: 131,4 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • Штаты: 20,6 тысячи летальных исходов;
  • Италия: 21 тысяча;
  • Испания: 18,1 тысяча;
  • Франция: 15,7 тысячи;
  • Британия: 12,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Обстановка в мире

  • У ВОЗ пока грустные вести: там констатировали, что пик пандемии еще впереди. А, говорят, вакцина от уханьского вируса будет готова не ранее, чем через год (до этого болезнь не изсчезнет и будет обречена возвращаться вспышками). ВОЗ отметила, что в Европе наблюдается неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции больных больше и больше. Что до Китая, то в нем до сих пор выявляют завозные случаи коронавируса – в основном, из России.
  • СМИ: впервые инфекция передалась от покойного к живому человеку. Речь о судмедэксперте из Таиланда, который, вероятно, заразился при вскрытии тела одной из жертв COVID-19. Судмедэксперт скончался.
  • Эпидемия сильнее всего ударила по Нью-Йорку: там людей с подтвержденным диагнозом больше, чем во многих странах мира, – свыше 106 тысяч (погибших 7,3 тысячи). При этом губернатор Нью-Йорка объявил о том, что пиковый порог смертности позади.
  • Китай ввел цензуру на исследования о происхождении коронавируса. Теперь публикации нужно согласовывать с научно-техническим отделом министерства образования, а также структурой при Госсовете Китая. Только после этого исследования разрешают посылать в научные журналы. 
  • Франция продлит карантин до 10 мая. Власти побаиваются второй волны из-за быстрого снятия ограничений, поэтому отмену карантина исполнят постепенно и только после снижения уровня распространения болезни.
  • В Испании правительство позволило возобновить жизнь предприятий промышленности и строительства. При этом, маски сохраняют статус необходимых атрибутов на предприятиях, где работники находятся на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуется дезинфицировать предметы, такие как очки и мобильные телефоны, а в общественном транспорте страны планируется выдать десять миллионов масок. В Чехии же карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

Обстановка в Беларуси

  • По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 3281 человек. 2444 человек на стационаре, жизнь 57 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 33 человека, а сколько полностью выздоровели – почему-то не уточняется. 
  • Из официального заявления Минздрава во время вчерашнего стрима известно, что среди болеющих в Беларуси – 80 детей и десять беременных женщин. Также в ведомстве предупреждают, что в течение следующих двух-трех недель в стране будут фиксировать до 400 новых случаев вируса в сутки.
  • Рейсы через Минский национальный аэропорт резко сократились – почти на 80%. После 15 марта многие авиакомпании бросились массово отменять запланированные полеты. Сейчас на работу в аэропорт ходит минимум сотрудников, до конца апреля в аэропорту даже объявили простой.
  • Международный валютный фонд поделился прогнозом касаемо экономики Беларуси – точнее тем, вот что ее экономику превратит коронавирус. По оценкам экспертов, уже в этом году ВВП Беларуси утратит 6%, а безработица поднимется на 2,3%.
  • Митрополит Павел, глава БПЦ, попросил православных верующих отказаться от походов в храмы в период пасхальных богослужений – все ведь можно будет увидеть как по телевизору, так и в интернете. При этом двери храмов останутся открытыми, иначе нельзя, считает священник.
  • Некогда популярный у местных жителей гродненский ночной клуб «Галактика» уже совсем другой: там на танцполе 200 человек шьют защитные маски. У помещения просто сменился арендатор – сразу после того, как на фоне эпидемии клуб закрылся на неопределенный срок. Нынешний съемщик – фирма «МедЛен» – привел сюда своих сотрудников и усадил отшивать СИЗ.
  • В новости, которую вы читаете, мало приятных историй, но некоторые все же находятся. На борьбу с COVID-19 поднялось искусство: беларуские художники запустят благотворительный онлайн-аукцион «Дзякуй!» Все вырученные с него деньги направят на помощь медикам, которые прямо в эту минуту на передовой в борьбе с развитием коронавируса, – средства также потратят на главные нужды пациентов. 

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

 
 
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К утру 15 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила почти два миллиона человек (отметка в миллион была преодолена примерно две недели назад – 2...
 
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