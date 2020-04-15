Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.



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«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, — сказал он. — Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $ 400−500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $ 40 млн».

«США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщения с Китаем и другими странами, — заявил президент. — К счастью, я не прислушался к их рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <…> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми».

Возможное реформирование

Вашингтон добивается реформирования ВОЗ и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации, добавил Трамп.

«Мы продолжим взаимодействовать с ВОЗ, чтобы понять, может ли она осуществить значительные реформы <…> Вся помощь, которую мы направляем, будет обсуждаться <…> с очень влиятельными группами <…> И мы будем обсуждать с другими странами и партнерами в области здравоохранения, что нам делать со всеми этими деньгами, которые идут в ВОЗ», — сказал Трамп, за несколько минут до этого объявив о том, что США приостанавливают взносы в бюджет ВОЗ.

«Возможно, ВОЗ будет реформироваться, возможно, нет», — добавил американский лидер.

Трампа спросили, почему ему кажется правильным принимать решение о приостановке финансирования ВОЗ именно сейчас, в разгар пандемии.

«Мы будем вести дела со странами и лидерами со всего мира. Мы тратим $ 500 млн в год, <…> гораздо больше, чем кто-либо еще, включая Китай <…> У нас были проблемы с ними в течение многих лет <…> Мы рассчитываем, что период [оценки займет] от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем <…> Но это должно было быть сделано еще предыдущими администрациями очень давно», — сказал на это Трамп.

«Это период оценки, но пока мы приостанавливаем все финансирование, которое идет в ВОЗ, мы сможем взять эти деньги и направить их в области, где это необходимо», — продолжил глава Белого дома.

Обвинения в адрес ВОЗ

Президент США обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

«Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы», — уверен Трамп.

По его утверждению, специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.

«Они говорили нам, что необходимости в запретах на передвижение нет, когда мы ввели запрет на въезд», — отметил президент США. «Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», — убежден глава Белого дома.

«Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчетное количество жизней было бы спасено. Вместо этого посмотрите, что происходит в остальном мире, в некоторых частях Европы. Другие страны и регионы, которые последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру», — заявил Трамп.

«Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней», — уверен американский лидер.