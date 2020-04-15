Первый испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях

Источник материала: Tut.by

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым человеком в мире, на ком испытали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19, в интервью The Telegraph рассказала о перенесенных ощущениях.



Фото: Reuters

По словам 44-летней пациентки, которая сейчас находится в изоляции в Сиэтле, штат Вашингтон, ей сделали инъекцию в левое плечо. Процедура длилась всего несколько секунд.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — затем все было в порядке», — рассказала она. По словам Халлер, процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа.

Как отмечает издание, на следующей неделе Халлер должны ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдением врачей она будет находиться в течение года.

The Telegraph пишет, что эта вакцина получила название мРНК-1273. Она была разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Сперва ее протестировали на животных; результаты оказались перспективными, после чего было принято решение опробовать ее на человеке.

Для испытания были отобраны 45 добровольцев . Каждому введут по две инъекции одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. При этом дозы будут различаться по своему объему (25, 100 и 150 микрограмм). За состоянием здоровья добровольцев, которые решили принять участие в тестировании, будут наблюдать до весны 2021 года.

11 апреля генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что разработкой вакцины против коронавируса занимаются медики разных стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Китая. Однако методы ее создания отличаются, отметил он. По словам Максютова, есть различия и между российской и китайской вакцинами от COVID-19. В КНР для ее производства используется живой вирус, который нарабатывается и затем инактивируется. В России же, у которой тоже был живой образец, выбрали другой путь, рассказал гендиректор «Вектора».

Он отметил, что научный центр планирует провести первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса на 60 добровольцах . «Они (список добровольцев. — Прим. РБК) уже сформированы, и в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности», — сообщил Максютов, добавив, что в числе добровольцев будет главный разработчик вакцины Ильназ Иматдинов.

По словам самого Иматдинова, ученые взяли за основу последовательность, кодирующую поверхностный шип у вирусной частицы, из множества которых и образуется так называемая корона. «Мы его оторвали и поместили ген, кодирующий данный белок, в геном клеток-продуцентов. То есть таким образом мы теперь можем нарабатывать белок в неограниченных количествах в безопасных условиях», — рассказал Иматдинов.