Скандалы из-за тестов на коронавирус: почему ПЦР-анализы могут давать ошибочный результат

ПЦР-анализ (ПЦР - полимеризационная цепная реакция - ред.) не всегда обнаруживает новый тип коронавируса даже при всех симптомах недуга. На результат может влиять человеческий фактор: неправильная подготовка или нарушения условий перевозки.





сообщает ТСН . На Николаевщине под сомнение поставили все анализы, потому что там их делали в некачественных пробирках. Инфекционисты не исключают, что на определенном этапе болезни вирус могут не увидеть также из-за его движения в организме,





Ход его болезни озадачил даже медиков. Депутат Сергей Вельможный в инфекционное отделение Александровской больницы попал с сыном. С одинаковой симптоматикой, а именно температурой и слабостью, они лежали в одной палате. У парня диагностировали COVID-19, однако у отца ПЦР-тест упрямо показывал, что коронавируса нет.





Пациента выписали и депутат уже собирался выходить на работу, однако решил сделать еще компьютерную томографию легких. Снимок показал двустороннее воспаление легких, тогда как ПЦР-анализ опять был отрицательный.





Такие случаи неединичные. Киевская референт-лаборатория не обнаружила коронавирус у умершего 61-летнего жителя Прикарпатья. Мужчина контактировал с односельчанами, которые вернулись из Италии и слегли с коронавирусом. Почти одновременно у него и его жены появилась лихорадка. Семейный врач рекомендовал лечиться дома, однако состояние мужчины резко ухудшилось, а по дороге в больницу он скончался.









ПЦР-анализ не всегда проявляет коронавирус, даже при всех симптомах болезни. На результат может влиять человеческий фактор: неправильная подготовка или нарушения условий перевозки. На Николаевщине под сомнение поставили все анализы, там их делали в некачественных пробирках. Больше о коронавирусе в Украине





Из-за ПЦР-анализа разгорелся скандал и в Конотопе. Там два теста на коронавирус из одного лабораторного центра дали совершенно противоположные результаты. Посмертный анализ 59-летней женщины коронавирус не обнаружил. "Первый положительный, второй тест был сомнительный. Если бы она была жива, мы бы повторили еще один забор", - рассказал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.





На сам результат могут влиять также препараты, которые вводили для лечения новой болезни. А доцент кафедры лабораторной диагностики говорит, что 85 процентов ошибок время тестирования приходятся именно на этапе подготовки.





Медперсонал и лаборанты должны соблюдать четкий протокол, однако здесь тоже может сработать человеческий фактор - ПЦР-анализ берут из задней стенки носоглотки. Неправильная подготовка к забору, ошибка во время проведения или нарушение транспортировки могут дать ложный результат





"Когда готовится образец? Как он взялся? Во что он взялся? При какой температуре он транспортировался? Каким образом была проведена пробоподготовка? И так далее. На этих этапах закладывается большинство ошибок. И поэтому нужны стандарты технической компетентности", - говорит доцентр кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько.





Напомним, что в России уже признали, что 30-40% тестов на коронавирус дают ложноотрицательный результат. Потому диагноз коронавирус" ставят, не дожидаясь результатов тестов, и причинами всех пневмоний изначально считают COVID-19. В Беларуси люди умирают, так и не дождавшись результатов тестов. Их хоронят в закрытых гробах, но все равно отрицают, что это коронавирус.