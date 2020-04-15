Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных 15 апреля приблизилось к новой психологической отметке

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Во всем мире смертоносный вирус заразил уже почти два миллиона человек.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 15 апреля 2020-го.

По состоянию на 15 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,98 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их теперь более 120 тысяч.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 15 апреля

По состоянию на 15 апреля в мире зарегистрировали 1 978 769 случаев заражения коронавирусом. При этом 125 123 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





статистика на 15 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 589 048. За сутки число инфицированных возросло на более 25 тысяч человек. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 25 163 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 172 541 человек. От болезни умерли 18 056 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем место по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 162 488 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 067.

Коронавирус во Франции с начала вспышки эпидемии убил 15 тысяч 729 человек. Общее число зараженных по состоянию на 15 апреля составляет 131 361 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван лучший напиток для укрепления иммунитета и защиты легких от коронавируса

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 15 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

В Беларуси зарегистрировано 3281 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения.

Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля

Сейчас госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 15 апреля, в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию в 17 лабораториях.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси:

перенос общественных мероприятий;

карантин людей, имевших шанс заражения вирусом;

создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение;

сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

Озвучены данные о COVID-19 в Беларуси по регионам. По-прежнему больше всего зараженных в Минске и Витебской области – соответственно 1691 и 848. В Брестской области – 73, в Гродненской – 53, в Гомельской – 106, в Могилевской – 151, в Минской области – 359 случаев коронавирусной инфекции.

Официальных данных по COVID-19 в регионах не было с прошлой недели.

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

В Беларуси 10 беременных женщин с COVID-19

В медучреждениях страны находятся беременные женщины, у которых выявлена коронавирусная инфекция.





Помимо этого, у 80 белорусских детей диагностирован новый вирус.

Заболевание у маленьких пациентов протекает или без симптомов, или в легкой форме.

Однако может наблюдаться тошнота, рвота, небольшой кашель и боль в горле.

Минздрав сегодня в своих рекомендациях в ходе стрима призывает воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков.

Это связано с тем, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекциях в местах массового скопления людей.

В мире выявили первый случай заражения Covid-19 от покойника

Вследствие заражения умер судебно-медицинский эксперт.





В Таиланде общественность шокирована новостью о смерти судебно-медицинского эксперта, который во время работы заразился коронавирусом от мертвого человека.

Как сообщает The Daily Mail, случай заражения Covid-19 в Бангкоке считается первым в мире инфицированием от трупа.

Ученые предупреждали ранее патологоанатомов и судмедэкспертов о необходимости носить защитные костюмы, маски и очки, чтобы защититься от болезни при контакте с умершими.

Исследователи отмечают, что погибший специалист не контактировал с живыми людьми, заболевшими коронавирусом. Поэтому эксперты пришли к выводу, что он заразился от покойника, поскольку работал без необходимой защиты.

Поэтому данный случай призывают принять во внимание всем медикам, которые работают с трупами больных Covid-19 людей. Им напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Установлено расстояние передачи COVID-19

COVID-19 сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней.





Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели изучение относительно распространения коронавируса.

Как показали результаты исследования, вирус COVID-19 может передаться от одного человека к другому на расстоянии 4 метров.

При этом опасное заболевание способно распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней.

В материалах исследования также подчеркивается, что распространение коронавируса активнее и быстрее происходит в местах скопления тяжелобольных, например в отделениях интенсивной терапии.

Эксперты пояснили, что речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах.