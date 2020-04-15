Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных 15 апреля приблизилось к новой психологической отметке

✅ Во всем мире смертоносный вирус заразил уже почти два миллиона человек.
❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 15 апреля 2020-го.
По состоянию на 15 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,98 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их теперь более 120 тысяч.
Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 15 апреля
По состоянию на 15 апреля в мире зарегистрировали 1 978 769 случаев заражения коронавирусом. При этом 125 123 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.
статистика на 15 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com
США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 589 048. За сутки число инфицированных возросло на более 25 тысяч человек. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 25 163 человек.
На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 172 541 человек. От болезни умерли 18 056 пациентов.
Италия, как и прежде, находится на третьем место по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 162 488 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 067.
Коронавирус во Франции с начала вспышки эпидемии убил 15 тысяч 729 человек. Общее число зараженных по состоянию на 15 апреля составляет 131 361 человек.
Сколько больных на коронавирус в Беларуси 15 апреля
Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.
В Беларуси зарегистрировано 3281 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения.
Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля
Сейчас госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 15 апреля, в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию в 17 лабораториях.
Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.
Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси:
- перенос общественных мероприятий;
- карантин людей, имевших шанс заражения вирусом;
- создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение;
- сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.
По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.
Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси
Озвучены данные о COVID-19 в Беларуси по регионам. По-прежнему больше всего зараженных в Минске и Витебской области – соответственно 1691 и 848. В Брестской области – 73, в Гродненской – 53, в Гомельской – 106, в Могилевской – 151, в Минской области – 359 случаев коронавирусной инфекции.
Официальных данных по COVID-19 в регионах не было с прошлой недели.
Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.
Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам
В Беларуси 10 беременных женщин с COVID-19
В медучреждениях страны находятся беременные женщины, у которых выявлена коронавирусная инфекция.
Помимо этого, у 80 белорусских детей диагностирован новый вирус.
Заболевание у маленьких пациентов протекает или без симптомов, или в легкой форме.
Однако может наблюдаться тошнота, рвота, небольшой кашель и боль в горле.
Минздрав сегодня в своих рекомендациях в ходе стрима призывает воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков.
Это связано с тем, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекциях в местах массового скопления людей.
В мире выявили первый случай заражения Covid-19 от покойника
Вследствие заражения умер судебно-медицинский эксперт.
В Таиланде общественность шокирована новостью о смерти судебно-медицинского эксперта, который во время работы заразился коронавирусом от мертвого человека.
Как сообщает The Daily Mail, случай заражения Covid-19 в Бангкоке считается первым в мире инфицированием от трупа.
Ученые предупреждали ранее патологоанатомов и судмедэкспертов о необходимости носить защитные костюмы, маски и очки, чтобы защититься от болезни при контакте с умершими.
Исследователи отмечают, что погибший специалист не контактировал с живыми людьми, заболевшими коронавирусом. Поэтому эксперты пришли к выводу, что он заразился от покойника, поскольку работал без необходимой защиты.
Поэтому данный случай призывают принять во внимание всем медикам, которые работают с трупами больных Covid-19 людей. Им напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.
Установлено расстояние передачи COVID-19
COVID-19 сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней.
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели изучение относительно распространения коронавируса.
Как показали результаты исследования, вирус COVID-19 может передаться от одного человека к другому на расстоянии 4 метров.
При этом опасное заболевание способно распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней.
В материалах исследования также подчеркивается, что распространение коронавируса активнее и быстрее происходит в местах скопления тяжелобольных, например в отделениях интенсивной терапии.
Эксперты пояснили, что речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах.