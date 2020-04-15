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Депутаты в Беларуси подарили больнице респираторы и медицинские комбинезоны

15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси депутаты купили для медиков средства индивидуальной защиты. Больше 600 медицинских комбинезонов и столько же респираторов передали в 6-ю клиническую больницу Минска. Ее одну из первых перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. С таким диагнозом, по словам медиков, в больнице находится больше 400 человек.

«На сегодняшний день у нас в больнице фактически нет подразделений, которые бы не работали с пациентами с коронавирусом. И защитить каждого сотрудника – это наша цель. Клиника обеспечена средствами индивидуальной защиты, но в данной ситуации их много не бывает, расход достаточно большой», – сказал главный врач 6-ой городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич.

«Деньги собрали в течение часа. Это была инициатива депутатов. Они пришли в нашу комиссию и сделали такое заявление», – отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению Людмила Макарина-Кибак.

Сейчас в Беларуси ежедневно регистрируют около 350 новых случаев коронавируса. По словам Минздрава, такая ситуация продлится еще 2-3 недели. По последним данным, в Беларуси COVID-19 заражено 3281 человек, 33 пациента умерли.



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Теги: Минск
 
 
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6-ю клиническую больницу Минска одну из первых перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. С таким диагнозом, по словам медиков, там находится больше...
 
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