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Как лечат коронавирус у детей, прогноз от МВФ, молитесь дома и бег в подъезде - все за вчера

15.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Так уже хочется настоящей весны, но пока — нет. На сегодня и на завтра объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. К выходным погода должна наладиться, но мы все-таки советуем вам побольше времени в эти дни проводить дома. Вот и глава Белорусской православной церкви накануне празднования Пасхи обратился к верующим с просьбой не посещать храмы в связи со вспышкой коронавируса, а также отказаться от посещения кладбищ на Радуницу. А вот что еще произошло вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • По данным Минздрава, количество случаев коронавируса в Беларуси составило 3281, умерли 33 человека. Прирост за сутки — 362. Больше всего заболевших в Минске и Витебской области. Кстати, о Витебщине: накануне Лукашенко озвучил впечатляющую цифру — в областном центре за сутки прибавлялось по 280 пневмоний.
  • Инфекция не обходит стороной медиков: стало известно, что в Минске заболело больше 10 сотрудников скорой помощи.
  • Вчера Минздрав провел очередной стрим и ответил на вопросы белорусов. Многие из них касались того, как лечат и госпитализируют детей с коронавирусом. Сейчас инфекцию выявили у 80 детей. Рассказали медики и о том, как вести себя беременным женщинам и что делать, если заболел сосед по подъезду. Вот здесь собрали самое главное.
  • ВОЗ говорит, что в мире пока еще не наблюдается пика пандемии, а вакцина появится не раньше чем через год.
  • Рабочая встреча глав государств ЕАЭС впервые прошла в онлайн-формате. Лукашенко заявил, о серьезном отношении к пандемии, попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос цен на газ и позвал своих коллег на встречу в Минск 19 мая.


  • Эксперты МВФ подготовили исследование с прогнозом о том, как весь мир будет жить после пандемии. Сразу скажем: оптимизма это не добавляет — всех ждет глобальная рецессия, и Беларуси придется падать больше среднемирового темпа, а также столкнуться с серьезным ростом безработицы.
  • В Украине уже 10 дней полыхает Чернобыльская зона. Пожар вплотную подошел к городу Припять, а также к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный». Специалисты уверяют, что белорусам волноваться не о чем, а президент Украины Владимир Зеленский говорит, что ситуация там контролируемая, а Нацполиция уже задержала предполагаемого виновника пожара.
  • Мы узнали приговор по одному из последних громких дел: Верховный суд признал виновным в коррупции бывшего председателя Минского районного суда Александра Хованского и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Из-за ситуации с коронавирусом пассажиров стало меньше в городском транспорте и маршрутках, все меньше людей ездит по стране, а международные рейсы поставлены на «стоп» на неопределенное время. Некоторые водители за проданные билеты не могут даже бензин купить. Разбирались, что происходит в сфере пассажирских перевозок. А вот здесь расскажем, как живут работники аэропорта, когда самолеты почти не летают.
  • Кто может ездить почти беспрепятственно по миру — так это дальнобойщики. Но здесь есть проблема: многие водители, которые едут через Беларусь транзитом, вместо того чтобы ехать на границу, могут бросить фуру и походить по магазинам, подвергая риску заражения других.
  • Вместе с экспертом посмотрели, как все происходящее (от ситуации с нефтью до коронавируса) отразилось на рынке недвижимости в Минске и областях.
  • Из-за пандемии в Беларуси отменились массовые забеги, пустеют фитнес-клубы и тренажерки… Но ЗОЖ никуда не делся! От пробежки по подъезду до растяжки в Instagram — смотрите, как коронавирус меняет любительский спорт в Беларуси и не становится оправданием, чтобы забросить тренировки.


  • Правда ли, что морковка и черника помогут улучшить зрение? А если смотреть на молнию и сварку, можно ослепнуть? Почему после сорока люди начинают носить очки? Можно ли на год забыть в глазу линзу? Мы пригласили в студию офтальмологов и поговорили с ними об этом и многом другом. Некоторые методы самолечения (и их последствия) вас очень удивят.

О СПОРТЕ

  • Сборная Беларуси по хоккею приостановила тренировки из-за коронавируса.
  • Зато футбол у нас продолжается. Вот что о нем сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
  • А еще мы поговорили с Дмитрием Губерниевым — «голосом биатлона» и одним из самых узнаваемых российских комментаторов. Уже месяц он находится в самоизоляции в своем доме в Подмосковье. Вот что он рассказал о прямых включениях в трусах, любимых блогерах, брестской «чулочке» и белорусском футболе, «в который сейчас можно было бы и не играть».
  • Кстати, спорт уже не в первый раз страдает от глобальных, но не спортивных событий. Вспомнили, что творилось 10 лет назад после извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, которое сделало невозможным авиасообщение в Европе. В итоге сборная Беларуси по хоккею лишилась спаррингов, «Ливерпуль» и Михаил Захаров пересели на поезда, «Барселона» прокатилась в Милан на автобусе, команды «Формулы-1» и новый тренер хоккейного «Динамо» застряли в Шанхае и Минске.


  • Ну и наконец ловите тест о лучших футбольных тренерах из 90-х. Угадаете всех?

Все новости вторника, 14 апреля

Что ни говори, а самоизоляция порождает бесконечное количество флешмобов — чем-то же нужно себя занять, когда чуть ли не единственным выходом в свет становится вынос мусора. Кстати, именно этот повод многие начали использовать, чтобы надеть свои самые лучшие (или смешные) костюмы. Хорошего вам настроения и будьте здоровы!

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Теги: Минск
 
 
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Так уже хочется настоящей весны, но пока - нет. На сегодня и на завтра объявлено штормовое предупреждение из-за ветра. К выходным погода должна наладиться, но мы...
 
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