Коронавирус и Коронабелорус

Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что нельзя было не обратить внимания на как всегда беспрецедентные усилия Александра Лукашенко совладать с ценами на российские энергоносители, теперь уже используя как рычаг в своей вечной борьбе непосредственно коронавирус. 14 апреля cостоялась виртуальная встреча лидеров государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Андрей Колесников отмечает, что нельзя было не обратить внимания на как всегда беспрецедентные усилия Александра Лукашенко совладать с ценами на российские энергоносители, теперь уже используя как рычаг в своей вечной борьбе непосредственно коронавирус.





Раньше саммит глав ЕАЭС занимал у непосредственных его участников минимум весь день. С перелетами и переездами. С неизбежной церемонией встречи в аэропорту, у входа в резиденцию или дворец и церемонией фотографирования… Затем встреча в узком составе, в расширенном, брифинг для прессы и наконец обед как апофеоз, который начинается, когда как правило уже совсем стемнело, даже если лето.





А, ну и все эти двусторонние встречи, с которыми тоже ничего не поделать,— они просто должны произойти.





А может быть, оказывается, так, как, например, в этот раз: сели каждый в своем кабинете, обсудили и разошлись еще до полудня. Да, без обеда.

Но и его в дальнейшем не трудно себе представить: встречаются же и сидят сейчас люди до утра в онлайн-барах, когда можно и тост произнести, и чокнуться через экран, и, главное, поговорить и даже выговориться, а то на разобщении ведь не с кем.





А потом оглянуться вокруг: ба, да ты уже дома!





И тут же еще можно провести совещание по экономическим вопросам с членами правительства, потому что вот же они, тоже здесь, на экране. Поговорил и с ними, и все равно еще даже полдня не прошло.





Есть, возможно, и минусы. Да, нельзя вглядеться в глаза. Исчезает химия отношений. Не выйдешь потом с такой «двусторонки» (не путать переговоры один на один с двусторонним воспалением легких — так его для простоты и удобства сейчас стали называть; то есть термины-то меняют смысл…) и не хлопнешь себя по лбу: «Что это было?! Зачем я со всем этим согласился?.. Народ меня не поймет…»





Но дело в том, что все это ведь, может, и не нужно. И так честнее.





И вот на встрече лидеров ЕАЭС тоже все случилось обнадеживающе стремительно. Она по понятным причинам была посвящена коронавирусной инфекции. Участвовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Путин.





Все устроились в своих кабинетах в соответствии со своими идеями о том, насколько представительно лидер независимой страны должен выглядеть в лазах окружающих.





То есть, например, за Владимиром Путиным были выставлены два государственных флага, а за премьером Армении — на всякий случай сразу три.





Все ждали, конечно, выступления Александра Лукашенко: с ним же, всегда надо надеяться, не соскучишься.





Да он и не подвел.





Почти сразу президент Беларуси сообщил, что «из Евросоюза доносятся сигналы голода населения!». Он говорил об этом с большим значением и к концу фразы недвусмысленно возвысил голос. Но и так ясно, что в Беларуси такого быть не может.





— Большинство экспертов сходятся во мнении о грядущем недостатке продовольствия после пандемии! — воскликнул президент Беларуси.— Масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельхозпродукции… Мы можем обеспечить достаточный объем продовольствия!





Кажется, Александр Лукашенко хочет спасти мир.





По крайней мере, стать ему наконец полезным.





И извлечь из этого мира пользу уже тоже.





— Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешенным базовым вопросом,— заговорил Александр Лукашенко наконец и на единственно интересующую его тему.— Это энергетика! Цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится, но, тем не менее, факт налицо! Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости! Пока мы не вышли на общие энергетические рынки, нам надо договориться, как мы поступим со складывающейся ситуацией. Это касается цен и расчетов. При таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — более подъемным для потребителей!





Александр Лукашенко, говоря все это, имел в виду, разумеется, прежде всего Владимира Путина, а теперь прямо обратился к нему:





— Мы должны оперативно рассмотреть этот вопрос!





Тут уж, конечно, и про региональный пояс энергетической безопасности было сказано. И про все, что могло повлиять на решение снизить уже цены на российские нефть и газ для Беларуси так, чтобы Александру Лукашенко наконец мало показалось.









В самом конце заседания господин Лукашенко обнадежил всех приглашением собраться у него 19 мая на запланированное еще полгода заседание уже вживую и пообещал обеспечить всем необходимую безопасность. Всем было ясно, что речь идет не о террористической опасности (борьба с ней у президента Беларуси всегда на высоте). Но с точки зрения войны с коронавирусом Александру Лукашенко можно было выглядеть и не таким впечатляющим. А то не дай бог непоправимо ошибиться.





Владимир Путин, пока выступали его коллеги, долго готовился к своей речи. Обычно этого не видно, так как трансляции с таких заседаний чаще всего не предусмотрены, а если решат, что прямая трансляция все-таки зачем-то нужна, то показывают все равно только выступающего, а в зале только несколько фотокорреспондентов. Но тут на экране было видно всех, в том числе и Владимира Путина, который просто, казалось, боролся с текстом своей речи. То есть он без конца что-то подчеркивал, вычеркивал, перекладывал листочки, возвращался к началу… Я даже начал сильно ждать, что же такого революционного мы сейчас от него услышим.





Нет, ничего особенного. То есть вплоть до такого:





— Согласен со многими прозвучавшими сейчас оценками.





Неужели в первоначальном тексте было «не согласен»?.. Или он вписал слово «со многими»… То есть не со всеми…





И в самом деле, соглашаться со всеми оценками господина Лукашенко было бы, конечно, странно. Или даже с большинством.





Из того, что сообщил Владимир Путин коллегам, было интересно, что «по линии Минобороны ведется строительство 16 специализированных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, которые будут сданы в ближайшее время. И, разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица».





То есть про строительство госпиталя в Новой Москве силами городской мэрии в рекордные сроки мы не можем не знать, так как, кажется, что все просыпаются и засыпают с рассказами, причем друг другу, о ходе этого строительства. А Минобороны достраивает 16 таких госпиталей.





Президент России проинформировал коллег и о других действиях российского руководства и произнес необходимые слова о приоритетах международного сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом.





Притом что никакого сотрудничества-то, как все видят, нет. Наоборот, каждый живет и умирает в одиночку.





Накануне на совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что российские ученые создали лекарство от вируса. Это сообщение прошло почти незамеченным, а ведь за такие обнадеживающие слова надо будет отвечать (тем более если оно вскоре не появится). Между тем Владимир Путин тоже дал понять, что нечто в этом роде намечается:





— Здесь уже отмечалось, что Россия очень активно работает над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо! И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами.





Вот тут он, возможно, и в самом деле что-то правил: похоже, власти считают, что эта работа идет даже лучше, чем предполагалось, и можно говорить об этом уверенней, чем еще пару дней назад, когда, наверное, писалась эта речь.





Для коллег по ЕАЭС тоже были сказаны необходимые в такой ситуации слова:





— Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров: продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты — открыт зеленый коридор. Согласен с теми коллегами, которые сказали о том, что надо подумать над расширением этой практики. То есть такие товары освобождены от ввозных таможенных пошлин, упрощены и ускорены соответствующие таможенные процедуры.





При этом были произнесены и не такие уж, казалось бы, необходимые:





— Правительства государств союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медицинских препаратов и техники, социально значимых товаров, с тем чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке, если возникнет необходимость помогать друг другу с доставкой гуманитарной помощи, товаров первой необходимости.





То есть больше никакой помощи Италии? И больше не будет самолетов с грузом для США? Потому что может возникнуть их нехватка в Армении?





— Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать промышленное производство наших стран, те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии. Речь идет прежде всего о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта.





О снижении или обнулении пошлин на энергоносители не было сказано ни слова.





То есть вообще ни одного.





Так, кстати, в новом формате все тоже гораздо проще.





Не надо вглядываться в глаза-то.