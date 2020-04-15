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Белорусская филармония ушла в отпуск на две недели из-за коронавируса у артиста
15.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
У артиста Белорусской государственной филармонии нашли коронавирус, и весь коллектив отправили в отпуск на две недели. Генеральный директор организации Александр Никита рассказал об этом порталу
По его словам, санэпидстанция подтвердила наличие коронавируса у одного из сотрудников. Ему 60 лет, и он работает в Академической хоровой капелле имени Ширмы. Отпуск для коллектива филармонии начался с 13 апреля, сотрудникам сохранили 80% зарплаты.
Поясняя решение об отпуске для всего коллектива, гендиректор Белгосфилармонии также сослался на рекомендации Минздрава и Мингорисполкома ограничить массовые мероприятия. Еще одна причина — снижение зрительской активности.
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Александр Никита рассказал, что артисты смогут репетировать на «удаленке». После окончания вынужденного отпуска гендиректор примет дополнительно решение, продлевать вынужденный отпуск или возобновить концерты.
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У артиста Белорусской государственной филармонии нашли коронавирус, и весь коллектив отправили в отпуск на две недели. Генеральный директор организации...
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