ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусская филармония ушла в отпуск на две недели из-за коронавируса у артиста

15.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У артиста Белорусской государственной филармонии нашли коронавирус, и весь коллектив отправили в отпуск на две недели. Генеральный директор организации Александр Никита рассказал об этом порталу TUT.BY.



По его словам, санэпидстанция подтвердила наличие коронавируса у одного из сотрудников. Ему 60 лет, и он работает в Академической хоровой капелле имени Ширмы. Отпуск для коллектива филармонии начался с 13 апреля, сотрудникам сохранили 80% зарплаты.

Поясняя решение об отпуске для всего коллектива, гендиректор Белгосфилармонии также сослался на рекомендации Минздрава и Мингорисполкома ограничить массовые мероприятия. Еще одна причина — снижение зрительской активности. 

Белорусская железная дорога меняет рассадку пассажиров из-за коронавируса

Александр Никита рассказал, что артисты смогут репетировать на «удаленке». После окончания вынужденного отпуска гендиректор примет дополнительно решение, продлевать вынужденный отпуск или возобновить концерты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У артиста Белорусской государственной филармонии нашли коронавирус, и весь коллектив отправили в отпуск на две недели. Генеральный директор организации...
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав рекомендует пока не водить детей в кружки и спортивные секции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика