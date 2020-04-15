Белорусская филармония ушла в отпуск на две недели из-за коронавируса у артиста









По его словам, санэпидстанция подтвердила наличие коронавируса у одного из сотрудников. Ему 60 лет, и он работает в Академической хоровой капелле имени Ширмы. Отпуск для коллектива филармонии начался с 13 апреля, сотрудникам сохранили 80% зарплаты.





Поясняя решение об отпуске для всего коллектива, гендиректор Белгосфилармонии также сослался на рекомендации Минздрава и Мингорисполкома ограничить массовые мероприятия. Еще одна причина — снижение зрительской активности.





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Александр Никита рассказал, что артисты смогут репетировать на «удаленке». После окончания вынужденного отпуска гендиректор примет дополнительно решение, продлевать вынужденный отпуск или возобновить концерты.