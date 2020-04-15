Зачем тратить деньги на мертвецов?

«Наше мнение» . — Вопрос уже не в том, замедлится ли экономика вследствие коронавируса, а в том, сможет ли она быстро изменится, подстроиться под «новый мир», который возникнет после пандемии». «Рецессия уже неизбежна – хотя бы как следствие мирового кризиса и закрытия границ, — пишет аналитик Юрий Пшенник в комментарии на сайте. — Вопрос уже не в том, замедлится ли экономика вследствие коронавируса, а в том, сможет ли она быстро изменится, подстроиться под «новый мир», который возникнет после пандемии».





По мнению автора, если политика властей не меняется (а это в высшей степени вероятно), то национальную экономику ожидает дальнейшая утрата конкурентоспособности и рост убыточности.





«Беларусь располагает огромным количеством субъектов хозяйствования, которые до пандемии и очередной волны мирового кризиса жили, условно говоря, на ИВЛ – за счет госдотаций. Если деньги после спада пандемии понадобятся для помощи живым экономическим агентам, то зачем их тратить на мертвецов?», — задается вопросом аналитик.





Золотовалютные резервы Беларуси сократились более чем на миллиард долларов. Нацбанк в марте c целью поддержания курса рубля продал около 800 млн долларов. По мнению экономиста Михаила Чепикова, если пытаться сохранять производства по всей стране на фоне снижения экспорта в условиях пандемии, то мы неизбежно попадем в ситуацию нехватки валюты





Экономист предлагает остановить предприятия, чтобы сберечь ЗВР и удержать курс рубля





«Иными словами, получается, что карантин был бы эффективной мерой не только в плане спасения людей, но и экономики», — делает вывод Юрий Пшенник.





Он считает: если бы спасали экономику реально, а не «по-нашему», то после месяца передышки она бы наверстала упущенное. Особенно если это время использовать для необходимых изменений. «Планово-предупредительный» ремонт предпочтительнее аврального.









«Ведь предприятия полностью вырабатывают ресурсы, производя «в минус», становятся рассадниками коронавируса – и только потом начинают сбавлять обороты в стиле катастрофического сценария. Лучше делать это планово, с экономией денег и сохранением кадров», — советует аналитик.





Он также отмечает, что «удаленка» – не следствие коронавируса, это мировая тенденция, которая возникла еще до пандемии.





«И означает эта тенденция экономию на непроизводительных временных издержках включая, например, поездки на работу и домой, а также издержках, связанных с арендой и содержанием офисов. Косвенные выгоды, связанные с «удаленкой», – это в частности снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру», — подчеркивает автор комментария.





А экономике от «удаленки» – в основном только польза, полагает Юрий Пшенник.