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Зачем тратить деньги на мертвецов?

15.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирус просто «сорвал маски» и ускорил в белорусской экономике процессы, которые идут уже давно.

Зачем тратить деньги на мертвецов?
«Рецессия уже неизбежна – хотя бы как следствие мирового кризиса и закрытия границ, — пишет аналитик Юрий Пшенник в комментарии на сайте «Наше мнение». — Вопрос уже не в том, замедлится ли экономика вследствие коронавируса, а в том, сможет ли она быстро изменится, подстроиться под «новый мир», который возникнет после пандемии».

По мнению автора, если политика властей не меняется (а это в высшей степени вероятно), то национальную экономику ожидает дальнейшая утрата конкурентоспособности и рост убыточности.

«Беларусь располагает огромным количеством субъектов хозяйствования, которые до пандемии и очередной волны мирового кризиса жили, условно говоря, на ИВЛ – за счет госдотаций. Если деньги после спада пандемии понадобятся для помощи живым экономическим агентам, то зачем их тратить на мертвецов?», — задается вопросом аналитик.

Золотовалютные резервы Беларуси сократились более чем на миллиард долларов. Нацбанк в марте c целью поддержания курса рубля продал около 800 млн долларов. По мнению экономиста Михаила Чепикова, если пытаться сохранять производства по всей стране на фоне снижения экспорта в условиях пандемии, то мы неизбежно попадем в ситуацию нехватки валюты.

Экономист предлагает остановить предприятия, чтобы сберечь ЗВР и удержать курс рубля

«Иными словами, получается, что карантин был бы эффективной мерой не только в плане спасения людей, но и экономики», — делает вывод Юрий Пшенник.

Он считает: если бы спасали экономику реально, а не «по-нашему», то после месяца передышки она бы наверстала упущенное. Особенно если это время использовать для необходимых изменений. «Планово-предупредительный» ремонт предпочтительнее аврального.


«Ведь предприятия полностью вырабатывают ресурсы, производя «в минус», становятся рассадниками коронавируса – и только потом начинают сбавлять обороты в стиле катастрофического сценария. Лучше делать это планово, с экономией денег и сохранением кадров», — советует аналитик.

Он также отмечает, что «удаленка» – не следствие коронавируса, это мировая тенденция, которая возникла еще до пандемии.

«И означает эта тенденция экономию на непроизводительных временных издержках включая, например, поездки на работу и домой, а также издержках, связанных с арендой и содержанием офисов. Косвенные выгоды, связанные с «удаленкой», – это в частности снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру», — подчеркивает автор комментария.

А экономике от «удаленки» – в основном только польза, полагает Юрий Пшенник.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Коронавирус просто «сорвал маски» и ускорил в белорусской экономике процессы, которые идут уже давно.
 
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