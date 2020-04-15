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Медработники инфекционных отделений Солигорской ЦРБ благодарят местных жителей за помощь

15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Медработники инфекционных отделений Солигорской ЦРБ благодарят местных жителей за помощь

С огромной благодарностью обращаются медицинские работники инфекционного отделения № 1 и № 2 УЗ «Солигорская ЦРБ» к жителям нашего Солигорска, которые не остались в стороне и оказали помощь в эти нелегкие для всех времена. Об этом пишет «Лидер Пресс».

Сотрудники инфекционных отделений выражают особую признательность и благодарность коллективу ресторана «Дом семейных торжеств», который готовит бесплатные обеды для медиков.

Также работники ЦРБ благодарят и работников Солигорского водоканала, которые доставляют воду в местное учреждение здравоохранения.

Постепенно к этому доброму делу подключаются другие солигорские предприниматели и просто неравнодушные люди, за что сотрудники инфекционных отделений говорят им всем «огромное человеческое спасибо!».

Известно, что больных коронавирусом из разных районов сегодня доставляют в Солигорск. По информации SG, посильную помощь Солигорской ЦРБ оказывают также «Солигорские Автолюбители» и местное отделение поисково-спасательного отряда «Ангел».


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С огромной благодарностью обращаются медицинские работники инфекционного отделения № 1 и № 2 УЗ «Солигорская ЦРБ» к жителям нашего Солигорска, которые не...
 
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