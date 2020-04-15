Министерство обороны передало в учреждения здравоохранения медоборудование

Источник материала: Полесская правда



Министерство обороны Беларуси выделило для учреждений здравоохранения, где получают помощь больные с коронавирусом, медицинское оборудование. Об этом сообщили в ведомстве.

Белорусская армия передала в больницы страны в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет осуществлять кислородную поддержку одновременно 20 пациентов.

«На сегодня в Вооруженных Силах удается сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. Временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений. Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья участников парада. На контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр и, при необходимости, термометрию все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал», — отметили в Минобороны.