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Директор польского телеканала TVP Sport: «Чемпионат Беларуси? Мы — премиальный канал. У нас нет интереса к трансляциям событий низкого ранга»

15.04.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор польского телеканала TVP Sport Марек Школьниковски прокомментировал возможность трансляции чемпионата Беларуси, который продолжается в условиях пандемии коронавируса.

- Нет, мы этого не планируем. Какой у нас интерес к трансляции чемпионата Беларуси или других событий низкого ранга, которые все еще продолжаются? Мы — премиальный канал, мы показываем то, что является самым важным в мире спорта.

Если нет крупных событий, мы переходим к плану Б и работаем в режиме, в котором позволяет текущая ситуация, — сказал Школьниковски.

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Директор польского телеканала TVP Sport Марек Школьниковски прокомментировал возможность трансляции чемпионата Беларуси, который продолжается в условиях пандемии...
 
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