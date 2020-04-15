Директор польского телеканала TVP Sport: «Чемпионат Беларуси? Мы — премиальный канал. У нас нет интереса к трансляциям событий низкого ранга»

Источник материала: Tribuna.com

Директор польского телеканала TVP Sport Марек Школьниковски прокомментировал возможность трансляции чемпионата Беларуси , который продолжается в условиях пандемии коронавируса .

- Нет, мы этого не планируем. Какой у нас интерес к трансляции чемпионата Беларуси или других событий низкого ранга, которые все еще продолжаются? Мы — премиальный канал, мы показываем то, что является самым важным в мире спорта.

Если нет крупных событий, мы переходим к плану Б и работаем в режиме, в котором позволяет текущая ситуация, — сказал Школьниковски.

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