«Весь день под маской – тяжело». Жители Волковыска идут на компромисс с мерами безопасности

Источник материала: Новости Волковыска

Кондуктор, продавец, консультант салона связи и медсестра… Как защищаются от коронавируса в 44-тысячном Волковыске работники, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, - репортаж Белсат.

Людмила, кондуктор-контролер автобусного парка

Как вам работается во время эпидемии коронавируса? Через автобус за день проходит очень много людей…

В целом очень страшно. Но у меня пенсия всего Br 274, заплачу коммуналку, куплю наиболее необходимые продукты, вот и вся пенсия. Да и сейчас найдешь другую работу в городе?

Выдают ли вам средства защиты, маски, перчатки? Хватает ли вам их?

Нам выдали пять многоразовых масок и три пары перчаток, наверное на месяц.

Почему же вы сейчас без маски?

Честно, в маске очень тяжело работать, 9 часов – не возможно. Поэтому периодически снимаю, откладываю, снова использую, как народу много. Как народу мало, то снимаю, потому что невозможно дышать.

Проверяют ли, используете ли вы эти маски и перчатки?

В первые дни нас санстанция проверяла на конечных остановках. Сейчас – не всегда.

Как считаете, стоит ли вводить карантин, как в Европе или России?Целесообразно ли это?

Бог его знает, жить хочется (смеется). Я бы, например, ввела, чтобы по крайней мере недели две никто не выходил. Мой сын приехал из-за границы. Он был в Италии, в Германии, во Франции, я сейчас сидит на самокарантине. Его никто не заставлял особо, но он не выходит из квартиры. Я приношу поесть, оставляю под дверью.

Галина. Продавец в небольшом продовольственном магазине





Продовольственный магазин в Волковыске

Как вам работается во время эпидемии коронавируса? Через магазин в течение дня проходит очень много людей…

Мне вообще не страшно. Немножко напряжения. Я считаю, эта болезнь как грипп. Каждый должен переболеть, кто в какой степени, кто сильнее, а кто слабее. Большинство из нас пройдет через это, и это нормально. У меня нет никакой паники, и у тех, кто со мною работает, тоже. Настороженность есть, поэтому применяем маски, перчатки, дезинфицируем, чтобы подстраховаться.

Выдают ли вам средства защиты, маски, перчатки? Хватает ли вам их?

Пока что да. Нам выдали многоразовые маски. Средства дезинфекции есть, перчатки тоже. На первое время нам достаточно.

Как считаете, целесообразно ли вводить карантин, как в Европе и России?

Я считаю, что все влияет на экономику, поэтому можно не сажать людей на карантин. Предохраняться надо, избегать социальных контактов. Я бы изолировала тех кто приезжают, вот что.

То есть нам такие меры как в Европе не нужны?

Считаю, что не нужны.

Ангелина. Консультант в салоне связи





Ангелина. Салон связи в Волковыске

Народу стало теперь намного меньше. Люди хорошо понимают, что если они себя неуверенно чувствуют, то не ходят никуда. Работодатель нам прислал все необходимое, даже санитайзер. Поэтому я лично не боюсь.

Но теперь сидите без маски. Почему?

Как вам сказать, в маске, без маски… Народу вообще мало сейчас заходит. Особенно вечером… Во-первых, мне не удобно. Во-вторых, насколько она защитит? На 60 %, по-моему, говорили. Трудно просидеть в маске целый день. Понятно, что если бы был поток посетителей, даже надо было бы. Но сейчас не вижу смысла.

Как считаете, стоит ли вводить карантин по примеру Европы и России? Целесообразно ли это?

Честно, наш город это так не затронуло, поэтому я не вижу смысла пока в карантине. А посади людей… Если у меня зарплата зависит от продажи, на 90%, вот что я получу? То есть у всех семьи, рассрочки. А тут какую-никакую копеечку получишь.

Как считаете, стоит ли вводить карантин, как в Европе и России? Там доплачивают тем, кто не работает.

У нас нет такого. А у меня основной доход с продаж. Но честно, я бы дома так долго и не выдержала (смеется). Поэтому я думаю, что карантин особо не нужен. Кто боится, либо плохо себя чувствует, тот никуда и не идет.

Марина, медсестра





Районная больница в Волковыске

Как чувствуете себя во время эпидемии? Ваша профессия в зоне риска…

Я бы не сказала, что мне сильно страшно и не сказала бы, что я такая уж смелая и не боюсь. Есть моменты, когда становится страшно, а иногда думаю, что не слишком страшно. Сложно сказать однозначно.

Выдают ли вам средства защиты, маски, перчатки? Хватает ли вам их?

Выдают. Но я не очень уверена в эффективности этих масок. Я считаю, что должна быть более высокая степень защиты – респираторы. А эти маски, я считаю, большой пользы не дают.

Стоит ли вводить карантин по примеру Европы и России?

Я считаю, что карантин нужен, потому что люди у нас немножко безответственные, не все хотят соблюдать даже элементарные меры безопасности. Я бы его ввела, чтобы все это быстрее прошло.

Эпидемиологическая ситуация в Волковыске





Фото: pixabay.com

Были ли в Волковыске и районе случаи заболевания COVID-19, местные власти или СМИ не сообщают. Последнее упоминание об отсутствии инфицированных было 4 апреля. Тогда врачи наблюдали несколько человек, приехавших в город. Это были контакты второго уровня.

Тесты на территории района не выполняются из-за отсутствия вирусологической лаборатории. Поэтому тесты из Волковыска возят в лабораторию Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии.

Информация об эпидемии и телефонах «горячей линии» размещена на странице местного санэпида.

Жители Волковыска, как и люди из других уголков Беларуси, сетовали на отсутствие масок в аптеках. За пошив масок взялись Волковысское коммунальное хозяйство, Центр социального обслуживания при райисполкоме, организации РЕА БЕЛ, «Заря и К» и «Максилар».