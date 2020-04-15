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Белоруска создала сайт со списком бесплатных сервисов, открытых на время пандемии
15.04.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: relax.by
Сейчас девушка живет в Ирландии.
Портал freeDuringCovid19.site был разработан белоруской Алиной, живущей сейчас в Европе. Согласно информации на сайте, freeDuringCovid19.site разработан, чтобы помочь жителям планеты пережить пандемию с пользой или как минимум без скуки.
Как рассказала
Сейчас на сайте есть онлайн-кинотеатры, обучающие платформы, электронные библиотеки, игры, фитнес-приложения и многое другое. Все это размещено в тематических разделах: «Образование», «Кино», «Книги», «Игры», «Бизнес», «Здоровье», «Онлайн-сцена» и «Разное».
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Сейчас девушка живет в Ирландии.
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