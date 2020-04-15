Белоруска создала сайт со списком бесплатных сервисов, открытых на время пандемии

Источник материала: Ежедневник

фото: relax.by

Сейчас девушка живет в Ирландии.

Портал freeDuringCovid19.site был разработан белоруской Алиной, живущей сейчас в Европе. Согласно информации на сайте, freeDuringCovid19.site разработан, чтобы помочь жителям планеты пережить пандемию с пользой или как минимум без скуки.

Как рассказала tut.by сама Алина, ей хотелось помочь людям, которые застряли в четырех стенах из-за эпидемии коронавируса. Сервисы она находит либо сама, либо с помощью друзей. .

Сейчас на сайте есть онлайн-кинотеатры, обучающие платформы, электронные библиотеки, игры, фитнес-приложения и многое другое. Все это размещено в тематических разделах: «Образование», «Кино», «Книги», «Игры», «Бизнес», «Здоровье», «Онлайн-сцена» и «Разное».