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Белоруска создала сайт со списком бесплатных сервисов, открытых на время пандемии

15.04.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: relax.by

Сейчас девушка живет в Ирландии.

Портал freeDuringCovid19.site был разработан белоруской Алиной, живущей сейчас в Европе. Согласно информации на сайте, freeDuringCovid19.site разработан, чтобы помочь жителям планеты пережить пандемию с пользой или как минимум без скуки.

Как рассказала tut.by сама Алина, ей хотелось помочь людям, которые застряли в четырех стенах из-за эпидемии коронавируса. Сервисы она находит либо сама, либо с помощью друзей. .

Сейчас на сайте есть онлайн-кинотеатры, обучающие платформы, электронные библиотеки, игры, фитнес-приложения и многое другое. Все это размещено в тематических разделах: «Образование», «Кино», «Книги», «Игры», «Бизнес», «Здоровье», «Онлайн-сцена» и «Разное».

 
 
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