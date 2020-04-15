Не едьте на Пасху в регионы! Объясняем, почему

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15.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Вот если общество наше проявит ответственность и в эти дни воздержится от этих поездок, и будет слушать рекомендации Минздрава, мы от экспоненциального роста уйдём и, в принципе, сможем поддерживать нашу систему в относительно стабильном виде и дальше, как бы, избежать тех чрезвычайных мер, которые принимают соседние страны.
Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Шпаковский о карантине: «Ограничить базовые права людей на...
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