StopFake: как пропагандисты Киселева выдумали новость о подключении британского премьера к аппарату ИВЛ

Медуза » выяснила, как ее писали. Новость оказалась фейковой. «» выяснила, как ее писали.













Борис Джонсон. Об этом сообщил офис премьера, отметив, что это «мера предосторожности» и что Джонсону нужно провести дополнительные анализы. Незадолго до этого, 27 марта, он сам рассказал у себя в твиттере, что у него обнаружили коронавирус. Вечером 5 апреля в лентах мировых информагентств появились молнии — госпитализирован премьер-министр Великобритании. Об этомофис премьера, отметив, что это «мера предосторожности» и что Джонсону нужно провести дополнительные анализы. Незадолго до этого, 27 марта, он саму себя в твиттере, что у него обнаружили коронавирус.





Но не все СМИ поверили официальному сообщению. Российское государственное информагентство РИА Новости, входящее в медиахолдинг МИА «Россия сегодня», который возглавляе известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, в полночь с 5 на 6 апреля выпустило новость из Лондона о том, что госпитализация Джонсона на самом деле была экстренной.





говорилось , что Джонсону «будут проводить искусственную вентиляцию легких». Более того, в сообщении от лондонского бюро агентства со ссылкой на один анонимный источник, «близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии»,, что Джонсону «будут проводить искусственную вентиляцию легких».





был изменен (оригинал остался в архивной версии статьи). Оттуда исчезла прямая цитата анонимного источника об экстренной госпитализации, но осталась цитата об искусственной вентиляции легких. Это сообщение появилось в ленте агентства для подписчиков, на сайте и в соцсетях. Через некоторое время текст новости на сайте агентства(оригинал остался встатьи). Оттуда исчезла прямая цитата анонимного источника об экстренной госпитализации, но осталась цитата об искусственной вентиляции легких.





назвал это сообщение «дезинформацией». Бориса Джонсона впоследствии поместили в палату интенсивной терапии, однако к ИВЛ не подключали — это подчеркивала пресс-служба премьера. Вскоре Джонсон пошел на поправку, и 12 апреля его выписали из больницы. ИВЛ ему так и не понадобилась. Офис британского премьера отреагировал сразу: представитель премьер-министраэто сообщение «дезинформацией». Бориса Джонсона впоследствии поместили в палату интенсивной терапии, однако к ИВЛ не подключали — этопресс-служба премьера. Вскоре Джонсон пошел на поправку, и 12 апреля его выписали из больницы. ИВЛ ему так и не понадобилась.





Как выяснила «Медуза», эта неподтвержденная новость РИА о подключении британского премьера к ИВЛ появилась необычным образом. По словам источников «Медузы» в МИА «Россия сегодня», инициатива выпустить новости о том, что Бориса Джонсона собираются подключить к аппарату ИВЛ, исходила от руководства агентства в Москве, а лондонское бюро РИА даже не было поставлено в известность о публикации.





«Новость была подписана, как будто она была написана в Лондоне, но это не так. Корпункт в Лондоне к ней не имел отношения и узнал о ней постфактум», — сказал один из источников «Медузы».





Под «руководством агентства» имеется в виду его главный редактор Маргарита Симоньян, она же руководитель телеканала RT (на его сайте такой новости не было) — это подтвердил «Медузе» второй источник, близкий к руководству агентства.





Саму новость, по словам другого собеседника «Медузы», написал, находясь в Москве, один из руководителей агентства, который уверял, что информация от источника надежная. При этом другие сотрудники агентства так и не узнали, что это был за источник.





перепостила такое сообщение: «Плановые тесты, ничего особенного. Джонсону я никаких несчастий и страданий не желаю, хоть бы он даже и англичанин. А желаю доброго здоровья и скорейшего возвращения к активной политической работе. И все же, сами вы фейкньюз». И добавила от себя: «Ч.Т.Д. [что и требовалось доказать] К сожалению». Вечером 6 апреля, комментируя в своем канале в телеграме новость о том, что Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии, Симоньянтакое сообщение: «Плановые тесты, ничего особенного. Джонсону я никаких несчастий и страданий не желаю, хоть бы он даже и англичанин. А желаю доброго здоровья и скорейшего возвращения к активной политической работе. И все же, сами вы фейкньюз». Иот себя: «Ч.Т.Д. [что и требовалось доказать] К сожалению».









Несмотря на то, что офис Джонсона официально опроверг сообщение РИА Новости, руководство агентства требовало от корреспондентов в дальнейшем вставлять во все последующие новости о здоровье британского премьера информацию о том, что его якобы подключат к ИВЛ, говорит собеседник «Медузы» в агентстве.





новости о том, что Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего выздоровления, до мнения эксперта МГИМО о политическом будущем Великобритании. Такое упоминание действительно можно найти почти в каждом материале о Борисе Джонсоне до того, как он пошел на поправку — ото том, что Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего выздоровления, доэксперта МГИМО о политическом будущем Великобритании.





Госпитализацию Джонсона РИА Новости освещали необычайно подробно. Повышенное внимание к Джонсону руководство агентства объясняет тем, что якобы тема очень читаема, говорит источник «Медузы».





На самом же деле, за исключением первоначальной заметки о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату искусственного дыхания, собравшей к моменту выхода этого материала больше 400 тысяч просмотров на сайте РИА, все последующие новости и другие материалы о состоянии здоровья британского премьера собирали в лучшем случае несколько тысяч, а то и сотен просмотров.





даже после выписки Джонсона из больницы РИА Новости в своем канале в телеграме опубликовали « хронологию » его болезни, в которой вновь упомянули информацию о подключении к ИВЛ: Тем не менее





«Источник РИА Новости сообщил, что Джонсона могут подключить к аппарату ИВЛ, его состояние тяжелое, при этом офис премьера все отрицал и настаивал на версии с анализами».





По словам одного из собеседников «Медузы», в агентстве есть тенденция много писать о том, как западные страны плохо справляются с эпидемией коронавируса.





Руководители новостных лент, в частности, ежедневно просят корреспондентов проверять информацию из сомнительных источников о том, «как там все плохо за границей», мотивируя это тем, что «тема в топе». Часто то, что они присылают, оказывается фейком, говорит собеседник.





Но с Британией и с Борисом Джонсоном давнее противостояние у телеканала RT, также возглавляемого Маргаритой Симоньян. Джонсон еще в 2017 году в должности министра иностранных дел раскритиковал депутатов от Лейбористской партии за выступления в эфире телеканала RT.





«Если вы внимательно изучите содержание канала Russia Today, а также общее положение прессы в России, то я считаю скандальным тот факт, что члены оппозиционной партии продолжают ходить в качестве гостей на их передачи, таким образом узаконивая эту пропаганду и придавая ей налет солидности», — заявил он на заседании нижней палаты британского парламента.





На это RT в своем материале ответили, что не только члены Консервативной партии Джонсона регулярно бывают в эфире RT, но и незадолго до его выступления там же был родной отец самого Джонсона.





Телеканал RT в Британии регулярно подвергается санкциям со стороны медиарегулятора Ofcom — апелляцию по последнему штрафу в 200 тысяч фунтов стерлингов за «нарушение принципа непредвзятости» в освещении темы отравления Скрипалей телеканал проиграл в марте 2020 года.









Российские власти и официальные лица не раз прямо говорили, что реакцией на любые действия британской стороны в отношении RT могут быть ответные санкции против журналистов Би-би-си, работающих в России.





«Медуза» направила запрос в пресс-службу МИА «Россия сегодня» и ожидает комментария. На вопрос корреспондента «Медузы» Маргарита Симоньян ответила в вотсапе следующее:





«Ваши источники врут. Или вы врете, что они у вас есть. Я узнала эту новость из ленты, так же, как и вы. И не просто не давала такого „требования“, а, наоборот, как раз сама позвонила главреду ленты узнать, откуда появилась эта новость. Ищите другие источники, эти сломались. Процитировать прошу дословно, не перевирать».