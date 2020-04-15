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«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

15.04.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тяжелые инфекционные заболевания уже давно и прочно вошли в жизнь человека. Это и СПИД, и атипичная пневмония, и лихорадка Эбола. И вот теперь COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затянувшаяся эпидемия изменила не только мир экономический, но и оказала давление на социум. Можно сказать, что коронавирус стал серьезным экзаменом по биоэтике.

О том, какие проблемы в это непростое, с точки зрения эпидемиологической ситуации, время вышли на первый план и какие пути их решения нам сегодня доступны, мы поговорим с заместителем председателя Комитета по биоэтике Беларуси Валерией Сокольчик.

Рубрика «Мнение» далее в эфире.

«Биоэтика – это этика жизни, этика выживания»

Сергей Прохоров, СТВ:
Валерия Николаевна, давайте для начала уточним, что такое биоэтика и каким целям она служит?

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Валерия Сокольчик, заместитель председателя Комитета по биоэтике Беларуси:
Собственно говоря, даже само название «биоэтика» – это этика жизни, этика выживания, даже можно так сказать. Поэтому, естественно, что те принципы, правила, которые постулирует биоэтика, они очень тесно сращены с медициной. Для всех нас это актуально, потому что все мы пациенты и сами врачи тоже пациенты. Плюс нас всех интересуют новые технологии, нас интересует выживание, нас интересует комфортное «себячувствие» в этом мире.

«Все принципы биоэтики, все ее темы на сегодняшний день задействованы очень активно»

Сергей Прохоров:
Сегодня, на фоне распространения коронавируса, какие проблемы выходят на первый план и какие способы решения?

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Валерия Сокольчик:
Конечно, на первый план выходит общественное здоровье, а вслед за собой оно тянет вопросы справедливости. Знаменитый спор о критериях оказания медицинской помощи, в котором только ленивый не высказал свое мнение по этому поводу. И принцип правдивости – то, что связано со СМИ в том числе, и защита врачебной тайны. То есть фактически все принципы биоэтики, все ее темы на сегодняшний день задействованы очень активно.

Сергей Прохоров:
Вот как раз речь о самодисциплине. Это ведь тоже одна из сторон, как вы сказали?

Валерия Сокольчик:
Да, тоже.

О белорусах: «Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально»

Сергей Прохоров:
Как в нашей стране обстоят дела с социальной ответственностью белорусов?

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Валерия Сокольчик:
Мне не хочется обижать белорусов, но, по-моему, дела с социальной ответственностью обстоят неидеально. Берегите себя сначала, соответственно, опосредованно берегите медицинских работников, уважайте их труд. Этот вопрос на сегодняшний день, мне кажется, вопрос номер один, вот это соотношение коллективного и личного.

«Этика начинается с уважения, с уважения к другому человеку, к самому себе»

Сергей Прохоров:
В этой связи можно вспомнить еще и дальнобойщиков, которые транзитом следуют через нашу страну, и наших дальнобойщиков, которые возвращаются из-за рубежа. Ведь правилами им положено находиться в самоизоляции какое-то время, но они втихаря заезжают к себе домой, к семье, к родным и близким. Как вы оцениваете подобное поведение?

Валерия Сокольчик:
Я человек и, конечно, понимаю, но это опять про социальную ответственность. Этика начинается с уважения, с уважения к другому человеку, к самому себе. Так вот в данном случае нет уважения к другим людям. Мы часто надеемся на это авось. Так вот я бы не стала вот это авось переносить на систему здравоохранения, усложнять ей работу сейчас. Давайте попытаемся без авось сделать то, что мы можем сделать.

«Выбрасывают огромные массы информации самой разной. Иногда это просто фейки»

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Есть очень красивый переход и на СМИ, и на наших граждан, которые в социальных сетях. Выбрасывают огромные массы информации самой разной. Ладно, если бы это было просто мнение. Иногда это просто фейки. И это я считаю просто недопустимым.

Сергей Прохоров:
Таких случаев сейчас достаточно много. Как вы оцениваете: это все-таки этические вопросы или это уже поле деятельности правоохранительных органов?

Валерия Сокольчик:
Это не просто информация, которую я выбросил и ничего за это нет, она никому не помешала сильно. Это другой вопрос. Эта информация воздействует психологически на людей, может быть, более слабых в каком-то смысле психологическом. Естественно, порождает и проблемы, и конфликты.

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Сергей Прохоров:
Сейчас во многих странах жесткий карантин, закрыты границы, люди сидят дома, никого не выпускают. Если человек выходит на улицу, его штрафуют (конечно, если это не связано с походом в магазин, аптеку, по какой-то срочной надобности). Штрафы внушительные. Скажите, такие жесткие меры с точки зрения этики адекватны? Не порождают ли они, решая одну проблему, еще ряд других?

О целесообразности введения карантина: У меня есть сомнения, насколько это адекватная мера

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Валерия Сокольчик:
Наверное, не этике решать – вводить карантин или не вводить карантин. Я сама, честно говоря, на ранних этапах пандемии была очень большим сторонником карантина. Сейчас у меня уже есть сомнения, насколько это действительно адекватная мера, насколько это нужно. Не карантин все решает. Ведь можно посадить всех на строгий карантин, человек будет искать лазейки, как бы ему убежать из дома, обмануть правоохранительные органы как-то и нагуляться.

Сергей Прохоров:
Таких случаев мы знаем достаточно много.

Валерия Сокольчик:
Это же абсурд по большому счету.

«Уважайте врачей, которые сейчас на передовой, от которых сейчас очень много зависит»

Сергей Прохоров:
Сегодня, в завершение нашей беседы, с каким посылом вы могли бы обратиться к нашим телезрителям?

Валерия Сокольчик:
Уважайте врачей, которые сейчас на передовой, от которых сейчас очень много зависит и которые действительно свою жизнь, свое здоровье, свой профессионализм полностью отдают вам. Поэтому помните об этом, берегите себя и берегите всех окружающих.

«Дела с социальной ответственностью обстоят неидеально». Говорим о психологии белорусов в условиях распространения коронавируса

Люди в материале: Сергей Прохоров, Валерия Сокольчик

 
 
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Новости Беларуси. Тяжелые инфекционные заболевания уже давно и прочно вошли в жизнь человека. Это и СПИД, и атипичная пневмония, и лихорадка Эбола. И вот теперь...
 
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