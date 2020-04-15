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15 апреля – Международный день культуры. Как искусство отражает новую реальность и помогает людям в сложной ситуации?

15.04.2020 19:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 апреля – Международный день культуры. Как искусство отражает новую реальность и помогает людям в сложной ситуации?

Сегодня – Международный день культуры. Эта сфера, как и многие другие, столкнулась с серьезным испытанием из-за пандемии коронавируса в мире.

Купаловский театр помогает людям не только искусством. Он запустил социальный проект «Нетеатральная маска» – пошивочный цех шьет медицинские маски. Как появилась эта идея? Чему научит ситуация, которую мы сегодня наблюдаем?

Об этом рассказал гость программы «ОбъективНо» на ОНТ – директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Подробнее - в видеоинформации.


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Сегодня – Международный день культуры. Эта сфера, как и многие другие, столкнулась с серьезным испытанием из-за пандемии коронавируса в мире. Купаловский театр...
 
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