Начальник Витебского облздрава: всех пациентов с пневмониями госпитализируем

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебской области госпитализируют всех больных с пневмониями, заявил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий перед заседанием областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Раньше некоторые случаи пневмоний лечили в амбулаторно-поликлиническом звене. В настоящее время контролируется каждая ситуация и людей госпитализируют, — сказал начальник облздрава. — Количество пневмоний на сегодня в Витебске сопоставимо с уровнем прошлой недели, число тяжелых пациентов не увеличивается. Есть постепенный рост людей с этим заболеванием по области, что было ожидаемо».

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о ситуации в Докшицком районе, Михаил Вишневецкий отметил, что лечебные учреждения работают с пневмониями. Чтобы коек было достаточно, одно из отделений больницы перепрофилировали. «Ситуация под контролем. Если начнется прирост, то будем принимать решение о госпитализации пациентов в другой район», — сказал начальник облздрава.

За прошедшие сутки в ситуации с острыми респираторными инфекциями в Витебской области наблюдается положительная динамика к снижению уровня заболеваемости на 16,7%. Идет спад и в крупнейших городах региона. В структуре заболевших преобладают взрослые.