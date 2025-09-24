ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Еще послужат. Пустующие дома в деревнях, которые можно купить за смешные деньги

24.09.2025 09:42 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

В Реестр пустующих домов каждую неделю добавляются свежие варианты хат в самых разных уголках страны. В нашу подборку вошли те, что еще хотя бы снаружи выглядят ремонтопригодными. Для горожан это хороший шанс найти свой собственный домик в деревне по минимальной цене. 


Лиозно, Витебская область, 262 км от МКАД

Приграничный райцентр в 40 километрах от Витебска. Лиозно известно как место рождения Марка Шагала и как место пленения сына Сталина в 1941 году.

Здесь в реестр пустующего жилья попал довольно большой дом в центре городка – его общая площадь 96,3 м2.  Он деревянный, построен в 1966 году, выглядит неплохо. Находится на улице Смирнова,2, за огородом – речка. Участок – 9 соток. Продается через аукцион, начальная стоимость – 6 400 рублей. Подробнее о доме и дате торгов расскажут в Лиозненском райисполкоме по телефону 8 02138 5 03 33. 

Карасино, Браславский район, 239 км от МКАД

Эта лесная деревня стоит на стыке трех стран – Беларуси, Литвы и Латвии. В округе сразу несколько озер. 


Пустующий дом находится на улице Парковая, 38. Отметим сразу, что он относительно новый – построен в 1988. Общая площадь – 41,1 м2. Размер участка 15 соток, земля не зарегистрирована. Стоит этот вариант 42 рубля, но продается он чрез аукцион. Подробнее о доме расскажут в  Браславском райисполкоме по телефону 80215368977.

Антоновка, Оршанский район, 227 км от МКАД

Деревня рядом с Оршей, расположена вдоль трассы М-8 (Витебск-Могилев).


Здесь всего за 42 рубля (с аукционом) можно купить практически хутор – дом стоит на отшибе. Официальный адрес – улица Красулино, 100. К дому прилагается 30 соток земли. 

Все подробности получите в Бабиничском сельисполкоме по телефону 8 0216 586986.

Еще больше домов в Витебской области найдете на Realt.

Санюки, Ельский район, 300 км от МКАД

Деревня находится в лесном краю за Мозырем по дороге на Ельск. Рядом водохранилище. 



Здесь на улице Октябрьская, 25 продается большой дом с нестандартной архитектурой. Общая площадь 88 квадратов, построен в 1951 году. Участок 25 соток.

Продается через аукцион, начальная стоимость – 750 рублей. Дата проведения торгов – 17 октября. Подробности – в Добрынском селисполкоме по телефону 8 0235446374.

Еще больше домов в Гомельской области найдете на Realt.

Лядно, Слуцкий район, 117 км от МКАД

Агрогородок с развитой инфраструктурой рядом со Слуцком. 


Пустующим здесь признан дом на улице М.Горького, 7. По размерам он скромный – 22,7 м2, зато есть сарай и погреб. Размер участка – 14 соток. Продается без аукциона за 3 573 рубля. 

Еще больше домов в Минской области найдете на Realt.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
