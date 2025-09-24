|
Еще послужат. Пустующие дома в деревнях, которые можно купить за смешные деньги
В Реестр пустующих домов каждую неделю добавляются свежие варианты хат в самых разных уголках страны. В нашу подборку вошли те, что еще хотя бы снаружи выглядят ремонтопригодными. Для горожан это хороший шанс найти свой собственный домик в деревне по минимальной цене.
Лиозно, Витебская область, 262 км от МКАД
Приграничный райцентр в 40 километрах от Витебска. Лиозно известно как место рождения Марка Шагала и как место пленения сына Сталина в 1941 году.
Здесь в реестр пустующего жилья
Карасино, Браславский район, 239 км от МКАД
Пустующий дом
Антоновка, Оршанский район, 227 км от МКАД
Здесь всего за 42 рубля (с аукционом) можно
Все подробности получите в Бабиничском сельисполкоме по телефону 8 0216 586986.
Санюки, Ельский район, 300 км от МКАД
Здесь на улице Октябрьская, 25
Продается через аукцион, начальная стоимость – 750 рублей. Дата проведения торгов – 17 октября. Подробности – в Добрынском селисполкоме по телефону 8 0235446374.
Лядно, Слуцкий район, 117 км от МКАД
