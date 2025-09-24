Еще послужат. Пустующие дома в деревнях, которые можно купить за смешные деньги

Источник материала: realt.by

В Реестр пустующих домов каждую неделю добавляются свежие варианты хат в самых разных уголках страны. В нашу подборку вошли те, что еще хотя бы снаружи выглядят ремонтопригодными. Для горожан это хороший шанс найти свой собственный домик в деревне по минимальной цене.

Лиозно, Витебская область, 262 км от МКАД

Приграничный райцентр в 40 километрах от Витебска. Лиозно известно как место рождения Марка Шагала и как место пленения сына Сталина в 1941 году.