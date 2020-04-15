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Волонтеры доставляют на дом рецепты для пожилых





Волонтеры оказывают посильную помощь пожилым





Сергей практически ежедневно следует привычному маршрут





Беларусь: противостоим коронавирусу вместе





Горячие обеды для медиков





Вместе против коронавируса

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Репортаж о том, как белорусы умеют помогать В стране продолжается марафон добрых дел, объединивших белорусов в непростой ситуации, в которой оказался весь мир. Тысячи неравнодушных людей откликаются на...

В стране продолжается марафон добрых дел, объединивших белорусов в непростой ситуации, в которой оказался весь мир. Тысячи неравнодушных людей откликаются на просьбы поддержать медиков, которые сегодня на передовой, и пожилых, которым сложно справляться в одиночку. Вирус многократно мобилизовал волонтерские ресурсы страны. Ежедневно к телеграм-чатам и другим мессенджерам присоединяются новые желающие, готовые подставить плечо. Это люди разных сфер, профессий и возрастов, чьи финансовые возможности зачастую ограничены, но желание прийти на помощь искреннее и поистине не знает границ. А ведь действительно порой не нужно много времени и сил, чтобы быть кому-то полезным.О том, как белорусы умеют помогать, - репортажГде, как не в поликлиниках сегодня знают, что пожилым людям лучше остаться дома и выписывают рецепты без присутствия пациента. Достаточно звонка - доктор все оформит, каждый положит в отдельный конверт. Документ все-таки! Услуга оказалась настолько популярной, что поликлиники ежедневно оформляют сотни заявок.Заявки ждут волонтеров, готовых доставить рецепты адресату. Утром доктор выписал лекарство, и уже днем конверт получит каждый нуждающийся. День в день - важный принцип волонтерской работы. Чтобы избежать личных контактов, волонтер, как правило, не станет подниматься в квартиру. Выручают почтовые ящики. За рецептом люди после спустятся сами, когда им будет удобнее. Да! И предосторожность превыше всего! Инесса только-только "записалась" в ряды помощников. Живет на две страны. Дочка - в Италии, мама - здесь, в Беларуси. В феврале приехала в гости и так и осталась: страны экстренно закрыли границы... Итальянскую трагедию переживала как личную драму. О том, как важно оградить стариков от необязательных визитов, говорит при каждом удобном случае. Мол, люди помогут, доставят до порога все, что нужно, и справятся с любой бедой. Но только сообща. Сегодня многие готовы по доброй воле накручивать километры, если это кому-то нужно... Еще бы проезд волонтерам сделать бесплатным! В числе "народных" помощников ведь тоже немало тех, кто ушел на заслуженный отдых.Рецепты на дом - лишь малая доля волонтерской помощи. Сходить в аптеку за лекарствами, в магазин за продуктами - готовы сделать все, что попросят. Районные социальные службы ежедневно собирают такие просьбы, передают их общественным организациям. А их задача - оперативно найти человеческий ресурс, чтобы выполнить каждый заказ. Так появились чаты, объединяющие сотни добровольцев. Кто ближе, кто свободен прямо сейчас - заявка "улетает" сию минуту. Дефицита помощников в Беларуси уж точно нет. В организации уверены, их команда - настоящая "дрим тим". Уже в строю лишь за несколько недель - сотня новеньких, и рекрутинг продолжается. Здесь уверены, волонтеры справятся с любыми нагрузками.Принимает заказ, оформляет заявку, все фиксирует во избежание казусов и... на шопинг. И таких заказов с каждым днем все больше. Что главное? Говорит, найти нужные слова и исполнить любой каприз. Продуктовую корзину волонтер собирает по списку до последней покупки. А после - обратно к "заказчику", тут же уведомив свою организацию, что заявка выполнена. Так, совместными усилиями волонтеры делают общее дело.Сегодня в мессенджерах множатся десятки новых чатов, готовых нас объединять. Получается такой бумеранг добра, который цепляет сотни, а может, и тысячи людей. Одни пишут, что например, готовы приютить, если врачи нуждаются в изоляции после работы и не хотят подвергать опасности близких. Другие - отложить свои бизнес-проекты и отшивать средства защиты, не думая об отдыхе. Кулинары собирают докторам ссобойки, водители безвозмездно доставляют на работу или забирают после смены. Кажется, вирус проверяет нацию на человечность и эмпатию и открывает в нас самое лучшее. Ведь когда по зову сердца, забывая о личной выгоде, не это ли главный индикатор общественного здоровья, способного дать отпор любому вирусу?!Сегодня эпидемситуация на личном контроле Президента. Так, Александр Лукашенко на днях встречается с политическим руководством страны. Оно мониторит ситуацию на местах: в больницах, в общении с врачами, региональными властями. Люди - главное. И борются за каждого, независимо есть коронавирус или нет. Не стоит забывать, замечает Президент, пациенты с другими диагнозами тоже требуют должного внимания.Поддержка медиков сегодня, кажется, невероятна. И словом, и делом. Одной большой кухней стали многие рестораны, где людей сегодня почти нет, а повара готовы работать. И делать то, что они умеют лучше всего. Но и первое, и второе, и третье, конечно, для медиков, - сегодня общее дело. Многие признаются, справиться в одиночку лишь усилиями рестораторов никак невозможно. Допсмены, ночные дежурства, большие объемы - непросто. К полудню заказы должны быть готовы. Ведь на подъезде уже другие помощники, готовые найти в своем графике даже полчаса, чтобы доставить ссобойки в больницы.О всех добрых делах рассказать, похоже, невозможно. Сегодня профсоюзы оказывали медикам посильную помощь - антисептики, защитные костюмы и даже сладости для многих городов столичного региона. Милиция поддержала пожилых и инвалидов: партию медицинских масок получили те, кто особо нуждается. Помогли и детским садам. Опять же не ограничатся столицей. Заглянут во все регионы страны.. Продают в интернете картины, на все, что выручат, закупят средства защиты, медоборудование. Одним словом, марафон продолжается и находит все больше поддержки. Ведь белорусы умеют помогать.