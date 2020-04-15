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В крайних случаях – расстрел. Как в Китае проходил жесткий карантин и что скрывают в Пекине

15.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Малоизвестные факты о том, как вводился жесткий карантин в Китае.

В крайних случаях – расстрел. Как в Китае проходил жесткий карантин и что скрывают в Пекине
Фото: Getty Images

В крайних случаях – крайняя мера


В Китае, чтобы остановить эпидемию коронавируса, начали с довольно-таки непопулярных, но теперь уже известных и знакомых нам мер: заблокировали города, отправили мигрантов на карантин. Учеба и работа – только из дома, закрыты рестораны, кафе, кинотеатры. Но китайские власти посчитали это недостаточным.

И пригрозили гражданам смертной казнью. За сокрытие симптомов заболевания, за сокрытие истории передвижения последует наказание. Если такие действия приведут к заражению граждан, это будет приравнено к преступлению, угрожающему общественной безопасности. И, по решению местного суда, гражданин Китая, признанный виновным, может получить не только уголовное наказание в виде тюрьмы, но и смертную казнь, сообщает DPA Intentionally.

«В крайних случаях, – пишет газета Beijing Daily, – нарушители могут быть приговорены к 10 годам лишения свободы, пожизненному заключению или смерти».

Впрочем, информация о том, что в КНР кого-то действительно приговорили к высшей мере, отсутствует.

Магазин – раз в неделю


В феврале 2020, когда эпидемия только набирала свои обороты, Национальная комиссия здравоохранения Китая потребовала от своих граждан сократить время пребывания в супермаркетах, а также ограничить частоту посещения магазинов до одного раза в неделю. Если же вас задержат, а вы из группы риска – штраф или арест со всеми вытекающими упомянутыми ранее угрозами. От супермаркетов власти потребовали выполнять следующие действия: строгий температурный скрининг, дезинфекция на входе, ограничение времени пребывания посетителей в магазине.

В больницу – за деньги


Первоочередная задача, которую решали в КНР, – как быстро находить зараженных, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Кроме угроз арестов и всяческих наказаний, применяли и «пряники». Власти небольшого города в провинции Хубей решили эту проблему проверенным способом: купить лояльность. Сказано – сделано! Как пишет Global Times в своем Twitter, власти провинции объявили, что все, кто добровольно придет в поликлинику с повышенной температурой, получат по 1000 юаней ($140 – ред.).

Жаропонижающее – не продавать


Еще одним довольно жестоким способом выявить наибольшее количество заболевших стало решение ограничить продажу жаропонижающих лекарств в аптеках. С одной стороны, жестко, с другой – это лишило людей возможности скрывать симптомы и заниматься самолечением. Кстати, ни для кого не секрет, что многие украинские граждане, возвращавшиеся на родину пили перед границей парацетамол или другие средства, чтобы на погранконтроле показать идеальные 36,6.

«Штаб-квартира по профилактике и борьбе с эпидемией коронавирусной пневмонии обратилась с просьбой, чтобы с 8 февраля 2020 года все розничные аптеки в городе приостановили продажу лекарств для лечения лихорадки и кашля населению. Люди с этими симптомами должны обратиться за медицинской помощью как можно скорее», – пишет People.cn.

К таким мерам прибегали местные власти Уханя, когда число заразившихся COVID-19 превысило 34 тыс., и было принято решение измерить температуру у всех 9 млн жителей города. К этим же мерам прибегли и в находящемся неподалеку Ханчжоу, ожидая, что инфицированные сами обратятся в поликлинику, не имея других возможностей лечения.

Всех заболевших занесли в онлайн


Не забыли и об использовании пресловутых Big data для высокотехнологичных способов слежки: китайская поисковая система Baidu (аналог Google) спроектировала карту, на которой в режиме реального времени отмечается, по какому адресу проживали заболевшие.

«Не комментируя какую-либо секретную информацию, очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима»

Компания Qihoo 360, которая в обычное время занимается кибербезопасностью, во время эпидемии создала специальное приложение, которое действует так: вбиваете номер рейса и дату, и вуаля! Оно показывает, были ли на рейсе люди, заболевшие коронавирусом, сообщает Abacus.

Для создания карты использовали данные из открытых источников: «NoSugar Tech скомпилировал и проверил вручную общедоступные данные из источников, таких как государственное телевизионное вещание Китая и государственные СМИ, например, People's Daily, для ввода в платформу, которая использует искусственный интеллект и технологию больших данных (Big data), чтобы гарантировать, что информация надежна и регулярно обновляется», – пишет Abacus.

Освобождение


В итоге прежний эпицентр вируса, город Ухань, 8 апреля был открыт на въезд и выезд после 76 дней карантина. Днем ранее китайские власти сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса – впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе.


«Это похоже на освобождение из заключения», – поделился 51-летний Чжан Кайчжун, один из водителей, ожидающих открытия автострады, ведущей на восток от Уханя к соседней провинции Цзянсу. Чжан приехал в Ухань навестить своего сына за день до объявления о закрытии города и остался там на весь карантин. Он не видел свою жену более 70 дней. «Я очень по ней скучаю», – сказал он. – Конечно, я очень взволнован», – пишет The Guardian.

Однако, так ли все мило было на самом деле? Многие считают, что власти Китая скрыли реальные данные об эпидемии.


Что скрывают в Поднебесной?


Вспышка вируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, но, согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, Китай публично сообщил только о 83 тыс. случаев и 3300 случаях смерти. Это несопоставимо с более чем 600 тыс. случаев и более чем 26 тыс. смертей в США, где отмечена самая крупная из зарегистрированных в мире вспышек заболевания коронавирусом.

«Китай скрыл масштабы вспышки COVID-19 в своей стране, недооценивая как общие случаи, так и смертельные случаи, говорится в секретном отчете разведки США для Белого дома, – сообщает Блумберг. – По словам неназвавшихся чиновников, главное в докладе – публичная отчетность Китая по случаям и смертям намеренно неполна. Двое из официальных лиц заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными».

Президент США Дональд Трамп более дипломатично заявил, что представленные в Китае данные о количестве зараженных коронавирусом выглядят «легковесными». В то же время президент заявил: «Что касается того, точны ли их цифры, – я не бухгалтер из Китая».

Гораздо более откровенны в своих заявлениях другие американские политики.

«Утверждение, что в Соединенных Штатах больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным», – заявил сенатор Бен Сасс, республиканец из Небраски, сообщает Bloomberg. «Не комментируя какую-либо секретную информацию, очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима».

Китай иного мнения: «Результаты разведки США – это попытка отвлечь внимание от резкого роста смертности в США и других западных странах»,– заявил главный редактор китайской государственной газеты «Глобал таймс» Ху Сицзинь в своем аккаунте на китайской платформе социальных сетей Weibo.

Также в статье Bloomberg говорится, что Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью. Западные официальные лица указали на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут преуменьшать свои показатели.

Точных цифр о том, насколько могут быть занижены цифры, нет. Но журнал Newsweek говорит почти о 30 тыс. смертей: «По оценкам некоторых жителей Уханя, число погибших от коронавируса может составить 26 тыс., исходя из количества урн для кремации, доставляемых и распределяемых по городу».  А Британский таблоид Daily mail, ссылаясь на китайских диссидентов и мнения неназванных местных жителей, пишет о 40 тыс. погибших.
 
 
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Малоизвестные факты о том, как вводился жесткий карантин в Китае.
 
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