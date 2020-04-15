Правительство России опубликовало список предприятий, которым окажет поддержку на фоне пандемии. Почему документ породил больше вопросов, чем ответов?

Источник материала: ОНТ

На связи Москва. Денег нет, но вы держитесь. Эта ставшая когда-то крылатой фраза снова на слуху в России. Правительство опубликовало список системообразующих предприятий, которым в первую очередь окажут господдержку. К ним отнесли, к примеру, популярные McDonald’s и Burger King. А вот на материальную помощь российским семьям денег нет. Говорят, «треснут бюджеты».

Пока вся Россия находится под строгими карантинными мерами, а в Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня в действии еще и кнут – введение пропускного режима передвижения. Правительство наконец сообщило, что готово к раздаче пряников. Только вот первыми их получат те, кого в народе называют олигархами и иностранными транснациональными компаниями. Опубликован список системообразующих организаций, которым государство собирается помогать в первую очередь. Документ уже породил массу вопросов у общественности. В нем, например, помимо крупных госкорпораций, оказались организаторы дорогих коммерческих выставок и даже букмекерская контора.

Те, кто увидел список, тоже сделали ставки, как эти предприятия смогут помочь экономике. Выиграют, как оказалось, сырьевые монополисты, компании с иностранным капиталом и даже офшоры. Среди нуждающихся также почти все активы российских олигархов. Кроме того, порядка трети вошедших в список компаний — либо с государственным участием, либо являющиеся госпредприятиями. То есть, говорят эксперты, государство в первую очередь решило поддержать само себя.

Центробанк, например, уже заявил, что все платежи по кредитам в апреле должны быть произведены в срок, согласно действующим договорам. Иначе штрафы и пени. Бизнес активно сокращает сотрудников, бюджетников отправляют в отпуска за свой счет, оплата по ЖКХ снижаться не будет. И те, кто уже понял, что спасение будет делом их собственных рук, несмотря на ограничения, стараются не останавливать производство и выходят на работу. О том, что таких много, можно судить и по сегодняшним московским пробкам, в которые встали работающие из-за введения цифровых спецпропусков. Такие же очереди и на вход в метро. Большой успех в деле борьбы с коронавирусом.

Между тем некоторые экономисты призывают российское правительство в первую очередь финансово помочь простым людям, т.е. раздать им деньги как единовременную помощь. Бизнес, а именно производители продовольствия, пошел еще дальше: из-за коронавируса производители попросили власти вернуться к идее выдачи продуктовых карточек. Системного решения, как помочь гражданам по всей стране, пока нет, их лишь попросили с пониманием отнестись к принимаемым властями ограничительным мерам и обязательно их соблюдать.

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