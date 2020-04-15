Не поверите! В Москве парада Победы 9 мая не будет

О таком решении стало известно принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.













lenta.ru По словам трех источников издания в администрации президента и Минобороны, официально о переносе планируется сообщить до конца недели, скорее всего, это будет сделано на заседании Совета безопасности России 16 апреля, пишет





Утверждается, что об этом объявит глава государства Владимир Путин.





15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Владимиру Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». Пресс-секретарь российского лидера отмечал, что обращение будет рассмотрено.





РБК также ранее сообщало, что администрация президента и Минобороны России рассматривает несколько сценариев проведения парада. Властями может быть рассмотрен вариант переноса мероприятия на осень, либо проведение как и положено, 9 мая, но без зрителей.





За последние сутки в России зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490.







