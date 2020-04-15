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Ухань возвращается к жизни: открываются магазины и торговые центры, заключаются браки

15.04.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ухань возвращается к жизни: открываются магазины и торговые центры, заключаются браки

Китай прощается с карантином и возвращается к нормальной жизни. Два с половиной месяца изоляции позади. И вот уже Ухань, который стал эпицентром коронавируса, снова открыт внешнему миру. Возобновлено транспортное сообщение с другими провинциями. Открываются магазины и кафе. Влюблённые пары наконец могут зарегистрировать свой брак. Чем сегодня живет мегаполис, ставший символом борьбы с COVID-19? 

Защитные маски и одноразовые перчатки. Чтобы пожениться, уханьцам сегодня нужны не только любовь и преданность. В загсах мегаполиса, открывшихся после 2,5 месяцев карантина, нет отбоя от желающих официально оформить свои отношения. Но противоэпидемические меры прежде всего. Поэтому и регистрируют только одну пару каждые полчаса. По словам влюблённых, они готовы ждать сколько потребуется. Эпидемия научила справляться с любыми сложностями.

Ян Тао: «После всего, через что мы прошли, я понимаю, что люблю её еще больше. И ещё сильнее хочу на ней жениться. Каждый день карантина мы были вместе. И после эпидемии наши чувства друг к другу стали только крепче».

После снятия блокады Ухань постепенно возвращается к привычной жизни. Один за другим открываются торговые центры и супермаркеты. Растёт и число покупателей! Кафе и рестораны также возобновили работу. Но принимать гостей заведениям пока что запрещено. Все блюда заказываются только навынос.

Сяо Шулинь, владелец сети ресторанов: «У нас ресторан традиционной китайской кухни. Для нашего заведения важна атмосфера, особая подача блюд, общение между людьми. Но из-за коронавируса пришлось изменить формат работы. Сегодня мы занимаемся исключительно онлайн-доставкой».

Уханьцы возвращаются на свои рабочие места! 97% промышленных предприятий мегаполиса уже запустили свои мощности. Возобновилось в Ухане и строительство космического индустриального парка, где будут производить спутники и ракеты-носители.

Подобные меры, препятствующие распространению COVID-19, действуют на территории всего города. Как говорят уханьцы, расслабляться рано, окончательно коронавирус ещё не побежден.

Цзян Сы: «Мы верим, что жизнь скоро будет прежней. Во время эпидемии мы научились ценить самые важные моменты жизни. К примеру, на самоизоляции наш малыш начал ходить. И сейчас мы отправляемся на одно очень красивое озеро, чтобы он впервые погулял на свежем воздухе».

76 дней Ухань был отрезан от всего внешнего мира. Как подсчитали учёные, закрытие 11-миллионного мегаполиса перед китайским Новым годом задержало распространение вируса более чем в 130 городах, дало врачам время подготовиться к эпидемии и снизило число инфицированных в стране на 96%. Сегодня Ухань стал символом успешной борьбы с COVID-19 не только для Китая, но и для всего мира.

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Китай прощается с карантином и возвращается к нормальной жизни. Два с половиной месяца изоляции позади. И вот уже Ухань, который стал эпицентром коронавируса,...
 
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