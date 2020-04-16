Ни одного умершего: Гренландия победила коронавирус













Как сообщает издание High North News, с 14 апреля на острове не было зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции.





Также сообщается, что с 16 марта, когда был подтвержден первый случай COVID-19, тестирование прошли более 900 человек, и что все 11 заболевших признаны здоровыми.