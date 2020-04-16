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Ни одного умершего: Гренландия победила коронавирус

16.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В то время как в мире насчитывается уже более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, в Гренландии заявили об отсутствии летальных исходов и выздоровлении всех заболевших.




Как сообщает издание High North News, с 14 апреля на острове не было зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что с 16 марта, когда был подтвержден первый случай COVID-19, тестирование прошли более 900 человек, и что все 11 заболевших признаны здоровыми.
 
 
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В то время как в мире насчитывается уже более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, в Гренландии заявили об отсутствии летальных исходов и...
 
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