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Fox: «Нулевым пациентом» с коронавирусом была сотрудница лаборатории в Ухане

16.04.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Fox: «Нулевым пациентом» с коронавирусом была сотрудница лаборатории в Ухане

По данным американского телеканала Fox, вирус передался одному из сотрудников лаборатории вирусологии в Ухане от летучей мыши. Fox News ссылается на источники, которые якобы осведомлены о действиях китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции.

Телеканал утверждает, что новый вирус имеет естественное происхождение: заражение произошло в результатет нарушения техники безопасности. Сначала коронавирусом была инфицирована практикантка лаборатории вирусологии в Ухане, которая заразила своего молодого человека. Этот мужчина принес инфекцию на один из местных рынков, после чего и началось масштабное распространения нового коронавируса.

По данным телеканала, деятельность данной лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с США или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». При этом источники Fox News утверждают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Президент США Дональд Трамп пока отказался подтверждать эту информацию: «Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы все больше слышим эту историю. Посмотрим. Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию».

Также он отказался уточнять, обсуждал ли с председателем КНР Си Цзиньпином данную ситуацию: «Не хочу обсуждать, о чем я с ним говорил относительно лаборатории. Просто не хочу это обсуждать. Это неуместно».

Фото: © Depositphotos / alexraths

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По данным американского телеканала Fox, вирус передался одному из сотрудников лаборатории вирусологии в Ухане от летучей мыши. Fox News ссылается на источники,...
 
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Fox News: «нулевой пациент» с коронавирусом был сотрудником лаборатории в Ухане
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