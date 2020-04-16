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Fox: «Нулевым пациентом» с коронавирусом была сотрудница лаборатории в Ухане
16.04.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
По данным американского
Телеканал утверждает, что новый вирус имеет естественное происхождение: заражение произошло в результатет нарушения техники безопасности. Сначала коронавирусом была инфицирована практикантка лаборатории вирусологии в Ухане, которая заразила своего молодого человека. Этот мужчина принес инфекцию на один из местных рынков, после чего и началось масштабное распространения нового коронавируса.
По данным телеканала, деятельность данной лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с США или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». При этом источники Fox News утверждают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.
Президент США Дональд Трамп пока отказался подтверждать эту информацию: «Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы все больше слышим эту историю. Посмотрим. Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию».
Также он отказался уточнять, обсуждал ли с председателем КНР Си Цзиньпином данную ситуацию: «Не хочу обсуждать, о чем я с ним говорил относительно лаборатории. Просто не хочу это обсуждать. Это неуместно».
Фото: © Depositphotos / alexraths
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