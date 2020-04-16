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В Беларуси запустили онлайн-сервис по диагностике симптомов коронавируса

16.04.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси запустили онлайн-сервис по диагностике симптомов коронавируса

Резидент Парка высоких технологий компания Grin IT запустила онлайн-сервис Sens MD, специализирующийся на диагностике симптомов и оценке ваших шансов заразиться коронавирусом COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПВТ сообщает БЕЛТА.

Сервис представляет собой сайт, посредством которого можно будет регулярно проводить диагностику симптомов коронавируса, а также получать соответствующие рекомендации по дальнейшим действиям. Сервис предназначен для регулярного использования с возможностью отслеживания симптомов во времени.

При этом, как отметил один из сооснователей сервиса Никита Каешко, главная цель проекта – снижение нагрузки на систему здравоохранения, которая возникает из-за большого количества обращений пациентов, а также предоставление людям удобного инструмента, для контроля за состоянием собственного здоровья. Так, людям с легкими, не угрожающими жизни симптомами вместо того, чтобы идти в поликлинику, сервис будет рекомендовать остаться дома и отслеживать свое состояние, тем самым снижая риск заражения.

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Резидент Парка высоких технологий компания Grin IT запустила онлайн-сервис Sens MD, специализирующийся на диагностике симптомов и оценке ваших шансов заразиться...
 
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