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Почему так много людей умирает от COVID-19 в Нью-Йорке? Отвечает американское издание

16.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание Live Science задалось вопросом, почему так много людей умирает от COVID-19 в Нью-Йорке. Оказалось, на то есть несколько не совсем очевидных причин.

Почему так много людей умирает от COVID-19 в Нью-Йорке? Отвечает американское издание
Фото: Reuters

По состоянию на понедельник 13 апреля смертность в Нью-Йорке, связанная с COVID-19, составила 513 смертей на миллион человек по сравнению с 17 смертельными случаями в Калифорнии на миллион. Учитывая, что в Нью-Йорке сообщается о более чем 70% связанных с этим заболеваний случаев смерти в штате, возникает вопрос: есть ли что-то в этом городе, что способствует росту заболеваемости и смертности?

И да, и нет, говорят эксперты. Частично ответ можно найти в математике. Исследования генома вируса показали, что, например, в Калифорнии было около восьми первоначальных завозных случаев, в основном из Азии. Тогда как вирус в Нью-Йорк привезли десятки людей (до сотни) — в основном из Европы. Каждый из этих случаев запускает собственную «цепь передачи», когда один человек передает вирус другому, тот, в свою очередь, третьему и так далее.

Кроме того, один из тех привезших в Нью-Йорк вирус людей — человек из города Нью-Рошель — оказался «супер-распространителем». По какой-то причине, будь то иммунологическая, социальная или биологическая, «супер-распространитель» может заразить гораздо больше людей, чем ожидалось для конкретного патогена. Фактически, вирус передался от этого человека из Нью-Рошеля более чем сотне других, сказал Джордж Резерфорд, профессор эпидемиологии и биостатистики в Калифорнийском университете в Сан-Франциско (UCSF).

Так что Нью-Йорку просто не повезло: вначале туда приехало много носителей из Европы, а затем появился «супер-распространитель». Из-за этого образовалось большое количество зараженных, что стало вызовом для системы здравоохранения, не приспособленной к пандемическим заболеваниям. Как пояснил Резерфорд в интервью Live Science, по мере того, как системы больниц перегружаются, уровень смертности растет пропорционально.

Кроме того, Нью-Йорк слишком поздно ввел меры по социальному дистанцированию — на две недели позже, чем следовало бы. Хотя 14 дней кажутся несущественным сроком, но базовая способность к размножению (R0) у нового коронавируса составляет от 2 до 3, то есть, каждый зараженный человек, в среднем, передаст вирус двум-трем других. Учитывая, что многие люди заражаются до того, как у них проявляются симптомы, или вообще переносят вирус бессимптомно, то без социального дистанцирования многие инфицированные люди могут заражать окружающих на протяжении этих двух недель.

Бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Томас Р. Фриден сказал The New York Times, что если бы Нью-Йорк ввел меры по социальному дистанционированию за неделю или две ранее, то число погибших могло бы быть на 50−80% ниже.

Еще один фактор — плотность населения. Нью-Йорк — это мегаполис, а, значит, вирус там распространяется быстрее, чем в сельской местности или даже в менее плотном городе. Но здесь, скорее, важна не сама плотность населения, а образ жизни людей. Одно дело жить в «богатом» районе, где люди могут укрыться в домах, работать удаленно и пользоваться доставкой продуктов, и совсем другое — жить в «бедном», где люди вынуждены ездить на работу в общественном транспорте и стоять в очередях в магазине. Поэтому эпидемиологическая обстановка, как говорится на CityLab, хуже не на Манхэттене, а в Бронксе, Куинсе и даже гораздо менее плотном Статен-Айленде.

Газета Washington Post провела анализ по разным округам и выяснила, что в округах, где проживает большинство афроамериканцев, в три раза выше уровень инфицирования и почти в шесть раз больше случаев смертности, связанной с COVID-19, чем в округах, где большинство составляют белые. Даже в районах с преобладанием белых чернокожие часто составляют непропорциональное количество смертей от COVID-19.

Около 22% жителей Нью-Йорка являются чернокожими. По данным департамента здравоохранения штата, 28% случаев смертей в городе от COVID-19 приходятся на эту группу населения. И профессор Резерфорд подозревает, что раса тоже может сыграть роль в объяснении высокого уровня смертности в Нью-Йорке.

Скорее всего, здесь свою роль играют худшие условия жизни «небелых» людей, а также отсутствие доступа к качественном медицинский помощи, из-за чего у них также могут быть хронические заболевания.

Предварительные исследования предполагают, что определенные состояния здоровья, такие как диабет и сердечные заболевания, увеличивают риск, что человек с COVID-19 получит тяжелую инфекцию. Например, исследователи из CDC изучили медицинскую историю в 7 162 случаях COVID-19 в период с 12 февраля по 28 марта. Из 457 человек в этой выборке, которые попали в отделение интенсивной терапии, 78% имели хронические заболевания или другие факторы риска.

Еще одно объяснение — количество проведенных тестов. Профессор Резерфорд отмечает, что в Нью-Йорке тесты берут у людей с выраженными симптомами, а не у всех подряд. В записке, направленной Департаментом здравоохранения Нью-Йорка, рекомендуется проводить тесты COVID-19 только для лиц, которым требуется госпитализация. Остальным же советуют оставаться дома.

Тем не менее, Нью-Йорк в целом проверил большее количество населения штата, чем та же Калифорния — около 257 на 10 000 человек по сравнению с 54 на 10 000 соответственно, по состоянию на 14 апреля.

 
 
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Издание Live Science задалось вопросом, почему так много людей умирает от COVID-19 в Нью-Йорке. Оказалось, на то есть несколько не совсем очевидных причин.
 
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