Приказ Минздрава: пациентов с легким течением COVID-19 и нетяжелыми пневмониями будут лечить на дому

Источник материала: Tut.by

Пациенты с легким и бессимптомным течением COVID-19 и нетяжелыми пневмониями, не связанными с коронавирусом, будут лечиться на дому. В распоряжении TUT.BY есть приказ Минздрава от 15 апреля № 433, где подробно расписано, как это все будет.



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Как будут лечить пациентов с нетяжелой пневмонией на дому

На дому медицинскую помощь будут оказывать пациентам с внебольничной пневмонией с нетяжелым течением. Эта пневмония не связана с коронавирусом. Под пневмонией с нетяжелым течением подразумевается легкая и среднетяжелая пневмония.

Такую помощь с нетяжелыми пневмониями в домашних условиях будут получать пациенты до 55 лет, у которых нет сопутствующих заболеваний, пациенты старше 55 лет с клинически незначимой сопутствующей патологией без признаков декомпенсации заболевания.

Однако на дому смогут лечиться только те пациенты, у которых удовлетворительные бытовые условия и за которыми может ухаживать кто-то из родных.

Чтобы решить, что пациент с нетяжелой пневмонией может лечиться дома, врач должен оценить уровень сознания пациента, частоту дыхания и сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, объем поражения легких на рентгене, аускультативную картину и перкуторные данные, температуру, интоксикацию, артериальное давление и показатели общего анализа крови. Особое внимание нужно уделить признакам гипоксемии: цианозу носогубного треугольника и крыльев носа, также обратить внимание на увеличенную частоту дыхания, участие в дыхании грудной клетки, характер дыхания.

Когда решение о лечении на дому принято, для пациента разрабатывается план лечения. Он включает диетический стол, питьевой режим, перечень лекарств, дозировки и кратность приема, диагностические и лабораторные исследования, кратность наблюдения врачом по дням недели.

Врач осматривает пациента дома не реже 1 раза в 3 дня, в остальное время состояние здоровья контролируется каждый день по телефону.

Если пациенту нужно выполнить медицинское вмешательство в учреждении здравоохранения, то его туда доставляют санитарным транспортом поликлиники.

Если состояние пациента ухудшится: появится лихорадка, одышка, мокрота изменит цвет, слабость будет прогрессировать, появится боль в груди или не будет эффекта от лечения — его доставят в больницу.

Как будут помогать в амбулаторных условиях пациентам с COVID-19

Пациентам с коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, медицинская помощь также будет оказываться амбулаторно. Пациенты изолируются по своему фактическому месту проживания, если это невозможно — в организациях здравоохранения.

Пациенты с бессимптомным течением болезни в лечении лекарствами не нуждаются. Медицинскую помощь на дому пациенту с коронавирусом оказывает медбригада: врач общей практики или участковый терапевт, медсестра, помощник врача. Медосмотры таких пациентов будут проходить на 1, 7 и 14 день с момента первого исследования на COVID-19. Если у пациента есть подозрение на пневмонию, его доставят в больницу, где сделают компьютерную томографию грудной клетки. Если пневмония не подтверждается, человека отвезут назад домой. Если пневмония подтвердится, положат в больницу.

При повышении температуры у пациента с коронавирусом выше 38,5 градусов ему назначают парацетамол по 500 мг, но не больше 4 грамм в сутки. При этой инфекции нужно, чтобы человек пил 1,5−2 литра жидкости в сутки и более, если к этому нет противопоказаний. При подозрении на бактериальную инфекцию, человеку назначат антибиотики на 7−10 дней.

Если у человека есть коронавирус и внебольничная нетяжелая пневмония, при этом его можно лечить амбулаторно и он не нуждается в круглосуточном наблюдении в стационаре, ему также пропишут лекарства. Среди них — гидроксихлорохин, азитромицин, амоксициллин/клавуновая кислота, кларитромицин, цефуроксим аксетил, левофлоксацин, моксифлоксацин. Все препараты, дозировки и кратность употребления назначает только врач.

Врач общей практики или участковый терапевт, который контролирует лечение пациента с COVID-19 амбулаторно, должен получить от него на это принципиальное согласие.

Медработники, которые будут помогать всем вышеперечисленным пациентам в амбулаторных условиях, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.