















В июле 2019 года брестчане впервые в истории белорусского футбола использовали самолет для дороги на матч внутреннего чемпионата. Тогда это также был Витебск, после чего еще один полет действующий чемпион страны совершил в Могилев. Как правило, все команды используют для поездок автобусы или поезда.





Год назад "сине-белые" аргументировали такой вид транспорта удобством для игроков и персонала, которым не нужно будет тратить около 8-9 часов на дорогу в самые отдаленные от Бреста города. В случае с ближайшим матчем к плюсам от быстрого перелета может добавиться дополнительная защита от коронавируса.





По состоянию на утро четверга количество инфицированных COVID-19 в Беларуси превысило четыре тысячи человек. В Витебской области выявлено 1092 случая коронавирусной инфекции. Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский ранее выразил опасение в связи с игрой в Витебске, где по его словам сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом.









Напомним, матч 3-го тура высшей лиги между "Витебском" и "Смолевичами", который должен был пройти на ЦСК "Витебский", был перенесен в Борисов. Глава АБФФ Владимир Базанов аргументировал это решение плохим состоянием поля и низкой среднесуточной температурой, которая усложнила подготовку газона. Министр здравоохранения Владимир Караник позже заявил, что этот матч перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.





Игра "Витебск" – "Динамо-Брест" пройдет в субботу, 18 апреля, и начнется в 18:00. После четырех сыгранных туров обе команды набрали по семь очков и занимают 6-е и 4-е место в турнирной таблице соответственно.



