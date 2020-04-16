На всех въездах в Пинск стоят посты контроля. Жителей просят не покидать город

Источник материала: KYKY

Сегодня, 16 апреля, на официальном сайте Пинского горисполкома появилось сообщение к местным жителям. Местные власти хотят остановить передачу коронавируса через контакт с людьми из других регионов, поэтому попросили пинчан не выезжать из города – особенно в Лунинецкий район. Весь текст обращения выглядит так:

«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов государственные органы санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район.

Дополнительно для контроля за перевозкой пассажиров на въездах в город Пинск будут дежурить экипажи ГАИ с медицинскими работниками, целью которых будет являться проверка состояния здоровья пассажиров и предотвращение передвижения контактов первого и второго уровней, которые должны находится на самоизоляции [СМИ пишут , что уже сейчас на дороге между Лунинецким и Пинским районами сотрудники ГАИ тормозят машины и у водителей проверяют температуру тела].

В силу складывающейся эпидемиологической обстановки надеемся на ответственное поведение и понимание каждого жителя не только Пинска, но и близлежащих районов».

Напомним, по отчету Минздрава на сегодня, в Беларуси насчитали уже 4204 заболевшего коронавирусом (+476 за сутки). Среди них 116 детей. Жизнь 65 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 40 человек. Сколько пациентов излечились от вируса и сколько на стационаре, Минздрав, кажется, больше рассказывать не намерен.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.