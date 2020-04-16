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На всех въездах в Пинск стоят посты контроля. Жителей просят не покидать город
16.04.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 16 апреля, на официальном сайте Пинского горисполкома появилось
«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов государственные органы санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район.
Дополнительно для контроля за перевозкой пассажиров на въездах в город Пинск будут дежурить экипажи ГАИ с медицинскими работниками, целью которых будет являться проверка состояния здоровья пассажиров и предотвращение передвижения контактов первого и второго уровней, которые должны находится на самоизоляции [СМИ
В силу складывающейся эпидемиологической обстановки надеемся на ответственное поведение и понимание каждого жителя не только Пинска, но и близлежащих районов».
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
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Сегодня, 16 апреля, на официальном сайте Пинского горисполкома появилось сообщение к местным жителям. Местные власти хотят остановить передачу коронавируса через...
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