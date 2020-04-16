Караник: В Витебске наложились два пика заболеваемости - коронавирус и осложненные пневмонией ОРВИ. Он сам в это верит?

"Почему Витебск оказался в зоне пристального внимания, хотя у нас все регионы в зоне пристального внимания?





Здесь наложились два пика: подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией и пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, осложненными пневмониями.





цитирует Караника СТВ. То, что у нас из положительных моментов: мы видим существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями, и мы видим, что ситуация с острыми респираторными инфекциями тоже идет на спад", -Караника СТВ.





Правда, пневмонии в Беларуси какие-то особенные - передаются как вирус от человека человеку. Если заболел кто-то в семье, то почему-то ща ним заболевают и другие, особенно, когда речь идет о пожилых людях.





в Витебской области, например, в Бешенковичах Таких примеров множество как раз







