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Караник: В Витебске наложились два пика заболеваемости - коронавирус и осложненные пневмонией ОРВИ. Он сам в это верит?
16.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию в Витебской области.
"Почему Витебск оказался в зоне пристального внимания, хотя у нас все регионы в зоне пристального внимания?
Здесь наложились два пика: подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией и пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, осложненными пневмониями.
То, что у нас из положительных моментов: мы видим существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями, и мы видим, что ситуация с острыми респираторными инфекциями тоже идет на спад", -
Правда, пневмонии в Беларуси какие-то особенные - передаются как вирус от человека человеку. Если заболел кто-то в семье, то почему-то ща ним заболевают и другие, особенно, когда речь идет о пожилых людях.
Таких примеров множество как раз
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Караник: В Витебске наложились два пика заболеваемости - коронавирус и осложненные пневмонией ОРВИ. Он сам в это верит?
Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию в Витебской области.
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