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Караник: В Витебске наложились два пика заболеваемости - коронавирус и осложненные пневмонией ОРВИ. Он сам в это верит?

16.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию в Витебской области.

"Почему Витебск оказался в зоне пристального внимания, хотя у нас все регионы в зоне пристального внимания? 

Здесь наложились два пика: подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией и пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, осложненными пневмониями. 

То, что у нас из положительных моментов: мы видим существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями, и мы видим, что ситуация с острыми респираторными инфекциями тоже идет на спад", - цитирует Караника СТВ.

Правда, пневмонии в Беларуси какие-то особенные - передаются как вирус от человека человеку. Если заболел кто-то в семье, то почему-то ща ним заболевают и другие, особенно, когда речь идет о пожилых людях.

Таких примеров множество как раз в Витебской области, например, в Бешенковичах
 
Теги: Витебск
 
 
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Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал ситуацию в Витебской области.
 
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